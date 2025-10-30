Профессор КФУ объяснил, какая пенсия будет у татарстанцев при зарплате 50 тыс. рублей

30 октября 2025, 16:15

Профессор Кох: у татарстанцев при зарплате 50 тыс. рублей пенсия будет 20 тыс.

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Если человек зарабатывает 50 тысяч рублей, то в старости он сможет рассчитывать на пенсию в размере 20 тыс. рублей. Об этом в разговоре с «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох.