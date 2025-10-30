Достижения.рф

Профессор КФУ объяснил, какая пенсия будет у татарстанцев при зарплате 50 тыс. рублей

Профессор Кох: у татарстанцев при зарплате 50 тыс. рублей пенсия будет 20 тыс.
Фото: iStock/Stanislav Sablin

Если человек зарабатывает 50 тысяч рублей, то в старости он сможет рассчитывать на пенсию в размере 20 тыс. рублей. Об этом в разговоре с «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох.



По его словам, расчеты сделаны исходя из предположения о нулевой инфляции и неизменном законодательстве. Также в вычислениях учитывалось, что доход человека не будет ежегодно увеличиваться, отметил Кох.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году.

До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что средний размер выплат по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

