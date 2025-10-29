В Татарстане рак желудка диагностируют примерно у тысячи человек в год
Каждый год около тысячи татарстанцев заболевают раком желудка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор Казанской государственной медицинской академии Рустем Хасанов.
Рак желудка, по его словам, на сегодняшний день занимает шестое место среди всех онкологических заболеваний.
«К болезни может привести наличие в желудке бактерии Helicobacter pylori, которая вызывает гастрит и язву. Но нельзя четко сказать, что рак определенно возникнет после обнаружения этих патологий», — пояснил Хасанов.
