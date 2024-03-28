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Адвокат Айвар: Россия может захлебнуться в жутких ситуациях, подобных «Крокусу»

Адвокат Айвар рассказала, как решить проблему с мигрантами в России
28 марта 2024, 09:00
Фото: istockphoto / zabelin

Фото: istockphoto / zabelin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства, приоритетом в ее работе будет сфера миграционной политики.
Адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в эфире «Радио 1» пояснила, что значит проанализировать законодательство и какие меры нужны, чтобы урегулировать ситуацию в миграционной политике России.

«Володин не предлагает, взять и сломать все законодательство, связанное с миграционной политикой, а он как раз предлагает проанализировать законодательство с привлечением специальных субъектов, которые уже на сегодняшний день занимаются и на прямую сталкиваются с проблемами. В том числе, будет задействовано законодательство, которое регулирует въезд и выезд иностранных граждан», — пояснила Людмила Айвар.


По словам адвоката, менять нужно именно систему въезда иностранных мигрантов, четко разделять их на рабочую силу и на обычных туристов.

«При этом, есть страны, которым не нужна виза для въезда в Россию. Было бы неплохо, и это уже звучало неоднократно, наладить миграционный поток извне, то есть перенести контроль на те структуры, которые находятся в государствах, откуда эти люди едут. То есть, Россия отправляет «заявку» на рабочих, и уже дальше эти выбранные люди проходят специальную «обработку» с документами, и приезжают уже на готовые места», — считает специалист.

Поручение о создании межфракционной рабочей группы по анализу миграционной политики Володин дал на пленарном заседании палаты. Он добавил, что возглавит рабочую группу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Важно проанализировать законодательство, систематизировать его, иначе у нас с одной стороны, не будет рабочей силы, которая бы строила, убирала, мыла, а с другой стороны, мы захлебнемся в жутких ситуациях, как в «Крокус Сити Холле». Работать с этим нужно быстро и качественно, иначе это опять в «годы» превратится и мы опять получим серьёзное преступление», — подытожила в эфире «Радио 1» адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

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В Красногорске завершается заселение в последний дом ЖК «Изумрудные холмы»
28 марта 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Завершается заселение в последний — двадцатый — дом жилого комплекса «Изумрудные холмы», расположенного на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время собственники получили ключи от всех 437 квартир, заканчивается передача машиномест», — отмечается в сообщении.
В 25-этажной новостройке расположены квартиры различных конфигураций — от трёхкомнатных до однокомнатных. Имеется также двухуровневый подземный паркинг на 261 машину, а на первом и втором этажах расположены нежилые помещения, предназначенные для магазинов, аптек, кафе и ресторанов, а также предприятий бытовых услуг.

Всего в ЖК «Изумрудные холмы» расположено двадцать жилых домов, четыре детских сада, поликлиника, художественная и хореографическая школы, две школы для учеников начальных классов и одна общеобразовательная школа на 1100 мест. Кроме того, будет построена ещё одна общеобразовательная школа, там смогут учиться 550 человек.

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Женщина узнала об измене супруга благодаря его любви к здоровому образу жизни
28 марта 2024, 08:01

Фото: istock / fizkes

В соцсетях женщина рассказала, как смогла вычислить измену мужа благодаря его любви к здоровому образу жизни. Её публикацию заметило издание Daily Mirror.
Она рассказала, что ее супруг военнослужащий, поэтому ежедневно он отправлялся на пробежку. Оказалось, что он бегал к своей сослуживице и оставался у неё ненадолго.
«Их отношения всегда казались мне странными, а карты стали ключом, подтвердившим мои подозрения», — рассказала автор публикации.
Женщина не стала рассказывать, что сделала после того как узнала о предательстве, но уточнила, что муж стал бывшим.

Другие пользователи в комментариях рассказали о своих случаях, когда правда про неверность партнера вскрылась. Одна женщина случайно заметила поисковые запросы в интернете, которые делала любовница супруга с помощью голосового ассистента.

Еще одна написала, что узнала про измену, увидев в приложении супермаркета, что партнер покупает продукты, которых нет в ассортименте ближайших к дому магазинов.

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В России с апреля изменятся требования для получения водительских прав

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#отношения
#пользователи
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В России с апреля изменятся требования для получения водительских прав
28 марта 2024, 06:52

Фото: iStock/ SergeiGorin

В России с 1 апреля изменятся требования для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Во-первых, для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС. Это не коснется только сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД, членов их семей, а также лиц, не являющиеся гражданами России и не имеющих страхового номера индивидуального лицевого счета. При отсутствии СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать эти сведения самостоятельно.

Во-вторых, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык иностранного паспорта или иного иностранного документа, удостоверяющего личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.

Аналогичные документы нужно будет предъявить и для замены водительского удостоверения.

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#новости
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Россияне обновляют рекорды потребления мяса
28 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/ bit245

Потребление мяса в России ставит рекорды и продолжит эту тенденцию в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Россельхозбанка.
Так, в 2023 году потребление мяса в стране достигло рекордных 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг, рассказал главный отраслевой аналитик РСХБ Андрей Дальнов. По его словам, потребление мяса и мясной продукции уже превышает рекомендованный норматив Минздрава в 73 кг.

Самая востребованная продукция — свинина и бройлер. По прогнозам банка, потребление свинины за 2024 год увеличится на 1,3 кг (до 31,9 кг на человека в год), бройлера – на 0,5 кг (до 33 кг), говядины — на 0,2 кг (до 12,6 кг).

В банке также прогнозируют рост производства такого гарнира к мясу, как салаты и зелень. Сейчас россияне съедают около 7-10 кг зелени в год, а придерживающиеся здорового питания могут потреблять и больше 12 кг салатных, утверждают эксперты.

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Румыния с 31 марта начнет оформлять шенгенские визы для россиян
ТАСС: С 31 марта Румыния начинает оформление шенгенских виз для граждан России
28 марта 2024, 05:56

Фото: iStock/CatEyePerspective

Шенгенские визы начнут оформлять гражданам России с 31 марта, заявили в посольстве Румынии в Москве. Как пишет ТАСС, подать соответствующее заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России.
Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что россияне смогут подать документы на получение румынского шенгена через посольства и консульства в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что визового центра Румынии в России нет.

Также ранее стало известно, что с 1 апреля шенгенские визы начнёт предоставлять Болгария. Чтобы россиянам получить документы, необходимо сдать биометрию. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге.

Совет Европейского союза впервые в истории континентального объединения ввёл режим «частичного Шенгена», причем сразу для двух стран — Болгарии и Румынии. С марта 2024 года планируется отменить паспортный контроль между обеими странами. Нововведение будет установлено только на воздушном и морском транспорте, наземные пункты пропуска сохранятся.

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#румыния
#болгария
#россияне
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Число погибших от БАДов в Японии выросло до четырех, пострадавших — 106
28 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/ LucaDAddezio

Еще два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии. Таким образом число летальных случаев выросло до четырех. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В компании заявили, что с к ним обратились родственники умерших и сообщили им, что те принимали БАДы. Сейчас специалисты компании проводят расследование, чтобы выяснить, есть ли прямая связь между употреблением пищевых добавок и смертью.

Количество госпитализаций среди употреблявших данные добавки достигло 106, передает ТАСС. В Kobayashi Pharmaceutical допускают, что причиной заболеваний и летального исхода могли стать вещества, которые изначально не были предусмотрены в составе, но каким-то образом попали туда. Производство и продажа этих пищевых добавок полностью остановлена.

Ряд японских компаний, использующих в своих товарах красный рис кодзи, на фоне этой истории также объявили об отзыве продукции.

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CNBC: К 2030 году 95% автомобилей будут «шпионить» за водителями
28 марта 2024, 04:48

Фото: iStock/ Blue Planet Studio

Автоэксперты прогнозируют, что автомобили в скором будущем будут собирать и делиться большим количеством данных о водителях, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов Counterpoint.
По их данным, к 2030 году более 95% новых автомобилей будут иметь встроенные средства связи. Благодаря им машины смогут обмениваться данными друг с другом и собирать избыточную информацию о пользователях.

Старший аналитик Counterpoint Парв Шарма обвинил автопроизводителей в краже персональных данных уже сегодня. По его словам, автопроизводители, как правило, прячут настройки конфиденциальности глубоко в прошивке автомобиля, посколько им выгодно собирать информацию о клиентах. Так, в отчете McKinsey за 2021 год сказано, что на продаже данных о водителях третьим лицам компании могут зарабатывать от $250 млрд до $400 млрд.

Также телеканал приводит сентябрьский отчет Mozilla, специалисты которой проанализировав современные автомобили на предмет сохранения данных назвали их худшей категорией продуктов, которую они когда-либо проверяли с точки зрения конфиденциальности.

Чтобы обеспечить конфиденциальность своих данных, авторы рекомендовали тщательно проверять настройки автомобиля, а также приобретать старые версии машин без умных функций.

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#машины
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Работодателей могут обязать оплачивать проезд сотрудников на такси
Работодателей могут обязать оплачивать проезд сотрудников из-за роста цен на такси
28 марта 2024, 03:37

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом из-за роста цен на такси. Данный законопроект внесет на рассмотрение ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснительной записке говорится, что в связи с новыми требованиями к такси за последний год в России значительно выросли цены на этот вид транспорта. В отдельных регионах подорожание услуг такси составило 44%.

При этом для некоторых работающих россиян такси является не роскошью, а производственной необходимостью. Например, когда рабочая смена начинается и заканчивается в ночное время, или если сеть общественного транспорта не развита.

Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре, отмечают авторы документа. По их мнению, все работники должны находиться в равных условиях, а не зависеть от добропорядочности работодателя. Поэтому депутаты предлагают обязать работодателей Оплачивать такси работников при необходимости. А издержки организаций предлагается отнести к производственным расходам, чтобы уменьшить сумму уплаченного налога.

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На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
Courier Journal: На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
28 марта 2024, 03:17

Фото: iStock/ 12963734

Мощный взрыв произошёл на заправочной станции в американском городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, сообщает Courier Journal.
По его информации, пожарные отправились тушить возгорание в помещении Comfuel на Рэйвен-авеню недалеко от центра города.

полицейское управление перекрыло несколько улиц в данном районе, в частности Мемориальный переулок ветеранов между улицами Клэй и Мейн. Улицы Черч и Клэй тоже закрыли. Местное население попросили избегать района происшествия.

По меньшей мере одной школе было отдано распоряжение эвакуироваться.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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