Адвокат Айвар: Россия может захлебнуться в жутких ситуациях, подобных «Крокусу»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства, приоритетом в ее работе будет сфера миграционной политики.
Адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в эфире «Радио 1» пояснила, что значит проанализировать законодательство и какие меры нужны, чтобы урегулировать ситуацию в миграционной политике России.
По словам адвоката, менять нужно именно систему въезда иностранных мигрантов, четко разделять их на рабочую силу и на обычных туристов.
Поручение о создании межфракционной рабочей группы по анализу миграционной политики Володин дал на пленарном заседании палаты. Он добавил, что возглавит рабочую группу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
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«Володин не предлагает, взять и сломать все законодательство, связанное с миграционной политикой, а он как раз предлагает проанализировать законодательство с привлечением специальных субъектов, которые уже на сегодняшний день занимаются и на прямую сталкиваются с проблемами. В том числе, будет задействовано законодательство, которое регулирует въезд и выезд иностранных граждан», — пояснила Людмила Айвар.
«При этом, есть страны, которым не нужна виза для въезда в Россию. Было бы неплохо, и это уже звучало неоднократно, наладить миграционный поток извне, то есть перенести контроль на те структуры, которые находятся в государствах, откуда эти люди едут. То есть, Россия отправляет «заявку» на рабочих, и уже дальше эти выбранные люди проходят специальную «обработку» с документами, и приезжают уже на готовые места», — считает специалист.
Поручение о создании межфракционной рабочей группы по анализу миграционной политики Володин дал на пленарном заседании палаты. Он добавил, что возглавит рабочую группу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Важно проанализировать законодательство, систематизировать его, иначе у нас с одной стороны, не будет рабочей силы, которая бы строила, убирала, мыла, а с другой стороны, мы захлебнемся в жутких ситуациях, как в «Крокус Сити Холле». Работать с этим нужно быстро и качественно, иначе это опять в «годы» превратится и мы опять получим серьёзное преступление», — подытожила в эфире «Радио 1» адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.
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Дана Игумнова