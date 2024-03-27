Поблагодарившая террористов нижегородка являлась стипендиатом главы города

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Девушка из Нижнего Новгорода, которая в соцсети поблагодарила террористов за теракт в «Крокусе», оказалась стипендиатом главы города за выдающиеся творческие способности. Об этом говорится сюжете программы «Кстати» 16+.
Напомним, юная леди поблагодарила террористов за то, что теперь ей не нужно ехать учиться в Москву, а можно продолжать пьянствовать с друзьями в родном городе.
Позже выяснилось, что всего месяц назад девушку торжественно чествовали в мэрии «за выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства в 2023 году». Также она является обладателем именной стипендии администрации Нижнего Новгорода.
Родителей подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание. Сама же девушка извинилась за свои слова, объяснив, что имела ввиду другое, но не смогла найти более подходящих слов.
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Позже выяснилось, что всего месяц назад девушку торжественно чествовали в мэрии «за выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства в 2023 году». Также она является обладателем именной стипендии администрации Нижнего Новгорода.
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Элина Позднякова