Поблагодарившая террористов нижегородка являлась стипендиатом главы города

Сезон охоты на водоплавающих птиц начался в Московской области 20 марта, добывать можно селезней крякв, других уток и гусей, позже откроется охота на тетеревов, вальдшнепов и глухарей. При этом важно помнить о правилах и ограничениях, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.