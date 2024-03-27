В Госдуме предложили назначать пожизненные выплаты пострадавшим от терактов

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В Госдуме предложили назначать пожизненные социальные выплаты пострадавшим от терактов. Об этом изданию «Абзац» сообщила депутат нижней палаты парламента, автор законопроекта Оксана Дмитриева.
Она отметила, что в настоящее время пострадавшим оказывается помощь на основании распоряжений и постановлений правительства и субъектов России. Однако многие пострадавшие нуждаются в более длительных мерах социальной поддержки.
Согласно законопроекту, дополнительную выплату предлагается назначить тем пострадавшим, которые потеряли опекуна или одного из родителей. Зачастую ими являются дети или престарелые родители.
В настоящее время им назначается пенсия по потере кормильца. А законопроектом предлагается выплачивать дополнительную сумму, равную двум пенсиям по потере кормильца.
Также предлагается назначить единовременную выплату пострадавшим, проходящим лечение. Её размер будет зависеть от степени тяжести полученных травм. Самую большую выплату в размере 30 тысяч рублей единоразово смогут получать люди, находящиеся в крайне тяжёлом состоянии. Граждане с лёгкой степенью тяжести ранений получат 10 тысяч рублей.
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Согласно законопроекту, дополнительную выплату предлагается назначить тем пострадавшим, которые потеряли опекуна или одного из родителей. Зачастую ими являются дети или престарелые родители.
Также предлагается назначить единовременную выплату пострадавшим, проходящим лечение. Её размер будет зависеть от степени тяжести полученных травм. Самую большую выплату в размере 30 тысяч рублей единоразово смогут получать люди, находящиеся в крайне тяжёлом состоянии. Граждане с лёгкой степенью тяжести ранений получат 10 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова