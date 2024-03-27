Сенатор Климов назвал тонким вопрос о возвращение смертной казни

Фото: istockphoto.com/AmnajKhetsamtip
Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что к рассмотрению вопроса о снятии моратория на смертную казнь в России надо подходить очень взвешенно.
Он напомнил, что в российском законодательстве такая мера наказания фигурирует, но не применяется, на неё наложен мораторий.
Он высказал мнение о том, что президент России как гарант Конституции примет по этому вопросу правильное и взвешенное решение.
Ранее стало известно о том, что после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле», в Госдуме начали обсуждать возможность отмены моратория на смертную казнь.
Читайте также:
«Сами будут желать смерти»: депутат рассказал о работе Госдумы по вопросу смертной казни
В Госдуме сообщили, будет ли возвращена смертная казнь в России
Песков назвал злорадствующих из-за трагедии в «Крокусе» подонками
«Одни говорят, что возвращение к практике применения смертной казни для особых случаев может дать позитивный результат из-за страха преступников. А другие говорили, что если преступления совершают террористы-смертники, то они уже в состоянии, когда смертная казнь их не пугает. Здесь вопрос очень тонкий. Я бы здесь подходил крайне взвешенно к решению», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Климов.
Ранее стало известно о том, что после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле», в Госдуме начали обсуждать возможность отмены моратория на смертную казнь.
Читайте также:
«Сами будут желать смерти»: депутат рассказал о работе Госдумы по вопросу смертной казни
В Госдуме сообщили, будет ли возвращена смертная казнь в России
Песков назвал злорадствующих из-за трагедии в «Крокусе» подонками
Мелисса Тимофеева