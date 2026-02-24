Адвокат Айвар: в России нет штрафа за то, что пассажир не уступил место
В российском законодательстве не предусмотрена ответственность за отказ уступить место беременной женщине или инвалиду в общественном транспорте. Об этом сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.
По ее словам, такой нормы нет осознанно — вопрос уступки места относится к сфере морали, а не права.
«Пассажир действует в сфере нравственности, а не законодательства», — отметила юрист в беседе с «Татар-информ».При этом ответственность может наступить для перевозчика. Если в транспорте не оборудованы специальные места для людей с ограниченными возможностями или нарушены требования по их обозначению и доступности, компанию могут привлечь к ответственности по ст. 5.62 КоАП РФ за нарушение прав инвалидов. Закон «О социальной защите инвалидов» обязывает перевозчиков обеспечивать доступность транспорта и приоритетные места.
Айвар добавила, что если конфликт сопровождается оскорблениями или агрессией, возможна ответственность за мелкое хулиганство. Однако в таком случае наказание последует не за сам отказ уступить место, а за противоправное поведение.