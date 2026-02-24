Адвокат Айвар: в России нет штрафа за то, что пассажир не уступил место

24 февраля 2026, 18:38

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В российском законодательстве не предусмотрена ответственность за отказ уступить место беременной женщине или инвалиду в общественном транспорте. Об этом сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.





По ее словам, такой нормы нет осознанно — вопрос уступки места относится к сфере морали, а не права.





«Пассажир действует в сфере нравственности, а не законодательства», — отметила юрист в беседе с «Татар-информ».