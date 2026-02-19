Стало известно, при каких условиях можно вернуть деньги, переданные без расписки

19 февраля 2026, 20:47

Юрист Хаминский объяснил, как взыскать долг при отсутствии расписки

Фото: Istock/Atstock Productions

Юрист Александр Хаминский объяснил, как вернуть деньги при устном договоре займа.





В беседе с «RT» Хаминский напомнил, что письменная форма обязательна для сумм свыше 10 тысяч рублей. Без неё стороны не смогут ссылаться на свидетелей, и кредитору придётся доказывать факт передачи денег.

«Существенным подспорьем в такой ситуации будет факт перевода денег через банк. Поступление денежных средств на расчётный счёт заёмщика уже накладывает на него обязательства. Даже если заимодавцу не удастся доказать, что это был заём, указанные деньги можно будет признать неосновательным обогащением и вернуть по этому основанию», — заявил он.