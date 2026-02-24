В России могут пересмотреть понятия стажировки и испытательного срока

24 февраля 2026, 16:57

Специалист Жуковская: В России необходимо пересмотреть подход к стажировкам

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В России необходимо урегулировать понятие стажировки, определить статус стажера и его отличия от работника на испытательном сроке. Так считает руководитель представительства Центра аудита и охраны труда «Лидер» г. Москва, эксперт по трудовому законодательству Ирина Жуковская.





Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать документ, в рамках которого стажировки законодательно признают видом трудовых отношений срочного характера.



По словам Жуковской, процесс закрепления стажировки в качестве процесса трудоустройства имеет важное значение. На сегодняшний день российское законодательство этого не предусматривает.





«У нас есть производственная практика, но разве это не стажировка? У нас есть испытательный срок, который мы не всегда правильно используем, и, в общем-то, приходя в ту или иную организацию, компанию на испытательный срок, новый будущий работник тоже проходит адаптацию, то есть стажируется», — отметила эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.