Адвокат Бенхин объяснил право SHAMAN на патент знака «Я русский»

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Адвокат Александр Бенхин заявил, что российский исполнитель SHAMAN имеет право на патент фразы «Я русский», поскольку здесь идёт отсылка к тексту песни его авторства.
«Это можно зарегистрировать. Я думаю, что за ним стоит команда, которая занимается маркетингом и монетизирует его достижения. Имеет полное право. Тем более здесь идёт отсылка к тексту песни, авторские права которой явно ему принадлежат. У него куча так называемого мерча. Здесь можно регистрировать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бенхин.
До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что не всем рестораторам, которые укрывались от полноценной уплаты налогов путём дробления бизнеса, удастся избежать наказания за такое даже после объявления налоговой амнистии для компаний, занимавшихся незаконным дроблением бизнеса. По его словам, как сказал президент России Владимир Путин, амнистия коснётся лишь тех, кто понял свои ошибки и встал на путь исправления.
«Рестораторы стали пионерами в вопросах дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов. Ещё во времена рассвета ночных клубов алкоголь в этих заведениях лился рекой, а выручка оседала в карманах их владельцев, минуя контрольно-кассовую технику. Похоже, что владельцы ресторанов не услышали посыл президента, а посему сразу после новогодних праздников их ждут непростые времена», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.Ранее Александр Хаминский заявлял, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.
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