Юрист Соловьёв: Мошенники всё чаще представляются гражданам сотрудниками ФСБ

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Мошенники разрабатывают всё новые и новые схемы обмана доверчивых либо не слишком подготовленных россиян. В последнее время аферисты всё чаще представляются гражданам сотрудниками спецслужб и силовых органов.
Об этом в разговоре с информационным агентством «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, с первых минут разговора огорошив собеседника названием могущественной организации, мошенникам подчас удаётся обмануть даже самых скептически настроенных людей.
Одна из недавно разработанных схем состоит в том, что «сотрудник ФСБ» сообщает потенциальной жертве, что группа работников банка, в котором человек хранит свои сбережения, занимается воровством денег у клиентов. В качестве доказательства гражданину дают послушать якобы «материалы прослушки», которые на самом деле разыграны статистами. Они называют жертву полным именем и обсуждают, какую схему лучше использовать для похищения его средств.
Через некоторое время жертве действительно поступает звонок теперь уже «из банка». Его собеседники пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что лже-сотрудник ФСБ его не обманывал и проникается к нему полным доверием. Далее, следуя указаниям «человека из органов», гражданин лишается своих сбережений, а подчас ещё и залезает в долги, так как его порой убеждают взять кредит, чтобы «разоблачить» якобы нечистых на руку сотрудников банка.
Соловьёв предостерёг россиян от попадания в подобные ловушки. Он также выразил сожаление, что базы данных клиентов из кредитных и других организаций по-прежнему часто попадают в руки мошенников. Ведь они откуда-то узнают данные жертвы и то, в каком банке человек хранит деньги, заключил юрист.
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Одна из недавно разработанных схем состоит в том, что «сотрудник ФСБ» сообщает потенциальной жертве, что группа работников банка, в котором человек хранит свои сбережения, занимается воровством денег у клиентов. В качестве доказательства гражданину дают послушать якобы «материалы прослушки», которые на самом деле разыграны статистами. Они называют жертву полным именем и обсуждают, какую схему лучше использовать для похищения его средств.
Через некоторое время жертве действительно поступает звонок теперь уже «из банка». Его собеседники пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что лже-сотрудник ФСБ его не обманывал и проникается к нему полным доверием. Далее, следуя указаниям «человека из органов», гражданин лишается своих сбережений, а подчас ещё и залезает в долги, так как его порой убеждают взять кредит, чтобы «разоблачить» якобы нечистых на руку сотрудников банка.
Соловьёв предостерёг россиян от попадания в подобные ловушки. Он также выразил сожаление, что базы данных клиентов из кредитных и других организаций по-прежнему часто попадают в руки мошенников. Ведь они откуда-то узнают данные жертвы и то, в каком банке человек хранит деньги, заключил юрист.
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Александр Бойцов