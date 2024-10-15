Юрист Хаминский ответил, как лучше стимулировать рождаемость

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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.
По его мнению, не стоит забывать и о том, что вопрос деторождения остаётся личным и внутрисемейным делом.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение о том, что в Росси не нужно вводить налог на бездетность, поскольку это не поможет решить проблему рождаемости.
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«Никто не может принудить граждан к деторождению. Конституция России гарантирует защиту частной жизни, к которой относится и право гражданина самостоятельно принимать решение о потомстве. Но государство должно стимулировать рождаемость, предоставлять молодым семьям льготы, в том числе помогать с жильем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране», — добавил в беседе с NEWS.ru Хаминский.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение о том, что в Росси не нужно вводить налог на бездетность, поскольку это не поможет решить проблему рождаемости.
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Мелисса Тимофеева