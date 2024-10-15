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Адвокат Почуев озвучил возможное наказание Литвину за покупку военного билета

Адвокат Почуев: Литвину может грозить до 12 лет заключения
15 октября 2024, 18:51
Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат Александр Почуев заявил, что блогеру Михаилу Литвину за покупку военного билета может грозить лишение свободы на срок до 12 лет
«Если в результате проверки силовиков будут выявлены признаки преступлений, то это будет дача взятки должностному лицу в военкомате, за что предусмотрено лишение свободы до 12 лет, уклонение от прохождения военной службы, использование поддельного официального документа, если он купил заведомо поддельный документ на чёрном рынке», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Почуев.

До этого налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил плюсы автоматизированной упрощенной системы налогообложения как для малых предприятий, так и для частников.



«Несмотря на несколько более высокие ставки налога в сравнении с обычной УСН в её автоматизированном аналоге гораздо больше плюсов, чем минусов. Налогоплательщик освобождён от проведения выездных проверок и необходимости вести бухгалтерию», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 тыс. штрафов.

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
В НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние Василия Ливанова улучшилось
15 октября 2024, 18:36

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В НИИ имени Склифосовского заявили, что состояние здоровья народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось. Об этом информирует РИА Новости.
На сегодняшний день медики оценивают состояние звезды советского кино как удовлетворительное. Уточняется, что Ливанов остается в реанимации отделения неврологии.

Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. После чего Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 12 октября актер был выведен из состояния медикаментозной комы.

Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. Наибольшую популярность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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«Насилие, голод, побои»: Зоозащитник объяснил, почему нужно запретить животных в цирках РФ
Зоозащитник Корецких: запрет на животных в цирках нужен из-за невыносимых условий
15 октября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/foras05

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Авторы инициативы отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, поэтому содержащиеся в цирках животные «должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты».
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» сообщил, что регулярно появляются случаи, когда животные нападают на дрессировщиков, что не может говорить об их хорошей жизни.
«Недавно был случай, когда медведи насмерть загрызли своего дрессировщика, позже в другом цирке медведица во время выступления напала на дрессировщика. От хорошей жизни животные нападать не будут», — заявил собеседник.

Он добавил, что говорить про условия содержания животных в цирке сложно, потому что это закрытая отрасль.

«Для того, чтобы понять, в каких условиях животные живут в цирках, достаточно посмотреть текущую нормативную базу по размерам вольеров, клеток, и там есть минимальные параметры. В этих клетках животные содержатся 23 часа в сутки, а если им повезет, их выведут на арену на какую-то тренировку. И тут же мы должны понимать, что это не просто клетка, это полуподвальное помещение, где нет даже окон. Животные не видят солнечного света, не гуляют по траве», — рассказал зоозащитник.

По его словам, дрессура диких животных не может быть гуманной, поэтому применяются различные техники насилия.

«Если говорим о диких животных, то их не приручить с помощью простого пряника. Это всегда будет насилие. Его невозможно заставить хитростями выполнить трюк, который он не хочет. А насилие – это голод, физические побои, голос», — поделился Корецких.

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#тренер
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В ДПМО 15 октября вице-губернатор Московской области встретился со СМИ
15 октября 2024, 18:00

Фото: Радио 1

15 октября в Доме Правительства Московской области состоялась встреча вице-губернатора Евгения Хромушина с журналистами. В ходе встречи Хромушин рассказал об отопительном сезоне в регионе и ремонтных работах на котельных в Подмосковье.
В Московской области насчитывается 43,5 тысячи жилых домов, подключённых к централизованному отоплению.

В этом году особое внимание уделяется состоянию тепловых сетей и котельных, многие из которых находятся на грани износа.

На сегодняшний день уже отремонтировано более 13 котельных и 90 километров теплосетей. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и даже с опережением. Особое внимание при формировании плана подготовки уделили муниципалитетам, которые вызывали наибольшие трудности в прошлом отопительном сезоне.

«Мы также контролируем количество аварийных ситуаций в нашем ЦОРе, мы составили программу этого года. Еще раз хочу напомнить, что программа состоит из трех этапов. Это котельные, сети и, собственно говоря, дома», – отметил Хромушин.
В городских округах Солнечногорск, Электросталь, Подольск, Дмитров и Дзержинский провели ремонт котельной.

Было решено отремонтировать основные сети в Воскресенске.

Сети в Химках также требовали внимания, и в прошлом году возникли трудности с отоплением некоторых адресов. Однако благодаря инвестиционной программе «Газпрома» ситуация значительно улучшилась, и количество жалоб снизилось более чем на 50% в начале отопительного сезона.

«На текущий момент у нас не подано отопление всего в 102 дома, но во все эти дома отопление будет подано в течение сегодняшнего дня. Где-то раньше, где-то позже, но сегодня будет», — сообщил вице-губернатор Московской области.

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#отопление
#котельная
#отопительный сезон
#московская область
#встреча
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Госдума приняла в окончательном чтении закон о «дачной амнистии» для хозпостроек
15 октября 2024, 17:00

Фото: iStock/VvoeVale

Госдума окончательно приняла законопроект, согласно которому «дачную амнистию» смогут распространить на хозпостройки, в том числе бани, теплицы и другие постройки.
Законодатели предлагают упростить процедуру регистрации некоторых построек. В настоящее время оформление бани, теплицы и других объектов занимает много времени и требует значительных финансовых затрат. Для их регистрации необходимо проводить кадастровые работы, составлять декларацию об объекте и регистрировать право собственности.

Под новые нормы подходят сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, являющиеся некапитальными строениями или сооружениями, и принадлежащие собственникам участка.

При этом уточняется, что норма не будет применяться к объектам, которые признаны самовольными постройками и подлежат сносу.

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#подмосковье
#норма
#юрист
#право
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В Подмосковье стартовало народное голосование по программе «100 прудов и озёр»
15 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

Голосование для жителей Московской области за включение водоёмов в экологическую программу «100 прудов и озёр» открылось на портале «Добродел», сообщает пресс-служа министерства экологии и природопользования региона.
«Голосование позволит жителям самим выбрать водоемы, которые требуют первоочередной очистки. Для участия онлайн-опросе нужно зайти на портал «Добродел», перейти на карту области в своём муниципалитете выбрать водоём для включения в программу. Затем нужно нажать на кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг — без этого голос засчитан не будет», — говорится в сообщении.
Каждый участник голосования может выбрать только один водоём. Голосование завершится 15 ноября.

В министерстве напомнили, что программа «100 прудов и озёр» реализуется в регионе с 2021 года, за это время было очищено 152 водоёма, их общая площадь составила свыше 700 гектаров.

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#московская область
#подмосковье
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Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города
Сергунина: Москва получила сертификат ООН для умных городов
15 октября 2024, 16:10

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов». Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.
«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира», — отметила Сергунина.

Церемония вручения прошла в Нью-Дели. Уточняется, что при оценке учитывалось 90 показателей инновационного развития. Данные показатели затрагивают несколько ключевых направлений.

Одним из основных параметров, на который обратили внимание зарубежные эксперты, является практически полное покрытие столицы высокоскоростным интернетом. 97% граждан пользуются интернетом каждый день.

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#москва
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В Подмосковье установили 95 новых светофоров
15 октября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

95 новых светофоров установили на региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора, работа ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На дорогах установили 70 светофоров типа Т-7 и 25 светофоров типа Т-1. Всего в этом году в регионе планируется установить свыше 190 новых светофоров», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что места установки светофоров определяются на основании информации об аварийности и трафике на том или ином участке дороги.

В министерстве объяснили, что светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрестках для направления потоков автомобилей, а светофоры типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета ставят у нерегулируемых пешеходных переходов для привлечения внимания водителей.

Всего на региональных дорогах Московской области с 2019 по 2023 гг. установили свыше 1.1 тыс. светофоров.

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#подмосковье
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Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение тепла в Москву
15 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/yulenochekk

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.
«И в пятницу, и в выходные дни у нас начнётся адвекция тепла, погоду будет определять антициклон. И ночная, и дневная температуры станут уже положительными. Ночью в пределах 2-7°С, днём 7-12°С. Тепло ещё вернётся. Ещё осень к нам вернётся и порадует нас и теплом, и солнышком», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

А в Новокузнецке, Междуреченске, Белове и Киселевске уже выпал снег. Как передаёт «Сiбдепо», теперь новогодняя погода была зафиксирована на трассе Алтай — Кузбасс. Жители региона продолжают делится в соцсетях кадрами уже зимней красоты.

Ранее Татьяна Позднякова рассказывала, что примерно до четверга в Московском регионе температура ночью будет опускаться до слабоотрицательных значений, однако уже к концу недели температурный фон вернётся к норме.

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#тепло
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Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе
15 октября 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и певицей Лаймой Вайкуле в Кишиневе после их выступлений на концерте в честь Дня города. Об этом сообщил портал Unimedia.
Уточняется, что Санду пожала артистам руки и поблагодарила их за присутствие.

«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что поддержали нас», — заявила президент Молдавии.

Отмечается, что некоторые музыканты «Би-2» имеют гражданство Молдавии, поэтому, как информирует портал, политик будет часто видеть группу.

Напомним, в апреле текущего года участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении исполнителям гражданства.

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