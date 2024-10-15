Адвокат Почуев озвучил возможное наказание Литвину за покупку военного билета

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Адвокат Александр Почуев заявил, что блогеру Михаилу Литвину за покупку военного билета может грозить лишение свободы на срок до 12 лет
«Если в результате проверки силовиков будут выявлены признаки преступлений, то это будет дача взятки должностному лицу в военкомате, за что предусмотрено лишение свободы до 12 лет, уклонение от прохождения военной службы, использование поддельного официального документа, если он купил заведомо поддельный документ на чёрном рынке», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Почуев.
До этого налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил плюсы автоматизированной упрощенной системы налогообложения как для малых предприятий, так и для частников.
«Несмотря на несколько более высокие ставки налога в сравнении с обычной УСН в её автоматизированном аналоге гораздо больше плюсов, чем минусов. Налогоплательщик освобождён от проведения выездных проверок и необходимости вести бухгалтерию», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
Ранее сообщалось, что с начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 тыс. штрафов.
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