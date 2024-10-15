Адвокат Почуев озвучил возможное наказание Литвину за покупку военного билета

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Авторы инициативы отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, поэтому содержащиеся в цирках животные «должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты».