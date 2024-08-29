Адвокат Добровинский назвал страну, которая не выдаст Дурова

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Адвокат Александр Добровинский заявил, что единственной страной, где основатель Telegram и предприниматель Павел Дуров может укрыться, и которая его не выдаст, является Россия.
«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда — это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до неё ещё надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Добровинский.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье.
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