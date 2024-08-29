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Адвокат Добровинский назвал страну, которая не выдаст Дурова

Адвокат Добровинский: Россия не выдаст Дурова
29 августа 2024, 21:29
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Адвокат Александр Добровинский заявил, что единственной страной, где основатель Telegram и предприниматель Павел Дуров может укрыться, и которая его не выдаст, является Россия.


«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда — это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до неё ещё надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Добровинский.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье.

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Форум «Активное долголетие в Подмосковье» собрал в Одинцове около 500 участников
29 августа 2024, 21:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Около 500 участников приняли участие в масштабном форуме «Активное долголетие в Подмосковье», который прошёл в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Форум организовала Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Площадка собрала членов муниципальных клубов «Активное долголетие», а также почётных гостей, представителей профильных региональных министерств и ведомств, депутатов разных уровней.

В этом году проекту губернатора Московской области исполняется пять лет. За это время в него удалось вовлечь порядка 400 тыс. человек – женщин и мужчин пенсионного возраста. Для них в Подмосковье открыто 67 клубов.
«Им доступно большое количество активностей – от прыжков с парашютом до прыжков на батутах, скандинавская ходьба, экскурсии. И всё время перечень занятий расширяется. Сегодня мы уже смело констатируем, что проект удался», – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

От имени председателя регионального парламента Игоря Брынцалова участников приветствовала его первый заместитель Лариса Лазутина.
«Проект существует много лет, и хочется, чтобы он развивался, чтобы именно вы давали нам идеи, как сделать его лучше и интереснее. Хочу пожелать вам здоровья и всего самого доброго, отличного настроения и продуктивного дня», – сказала Лазутина.
Депутат Госдумы, певец Денис Майданов подчеркнул, что пятилетие регионального проекта совпало с Годом семьи в России.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Для представителей старшего поколения работали различные площадки – выставка-продажа, джампинг на батутах, дартс, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, рисование, танцы, дыхательная гимнастика, йога, дефиле, обучение работе на персональном компьютере. Желающие могли посмотреть выступления творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На пленарной части законодатели и руководители профильных министерств и ведомств обсуждали развитие проекта, улучшение качества жизни старшего поколения Подмосковья.
«Сейчас на рассмотрении в Мособлдуме находится проект закона, предусматривающий ежемесячные доплаты до 20 тыс. рублей неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Таких граждан в регионе около 70 тыс. Комитет поддержит этот проект, и дума примет его на ближайшем заседании», – рассказал Андрей Голубев.
По его словам, с принятием закона пенсионеры получат выплату, рассчитанную с 1 июля.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

О том, что собой сегодня представляет проект, рассказала курирующая это направление в Минсоцразвития Московской области Юлия Барашкова. Она отметила, что помимо клубов «Активное долголетие», занятия для участников проекта проходят на базе 1100 учреждений культуры, 303 учреждений спорта и 29 комплексных центров. Всего действует 31 активность, некоторые носят сезонный характер. Особенно большой популярностью пользуются экскурсионные поездки.

Обсуждали и развитие в Московской области системы оказания медицинской помощи жителям пожилого возраста. Как подчеркнул начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий, 6-7 лет назад в регионе не было ни одного гериатрический кабинета, работали всего четыре врача-гериатра.
«К 2023 году лечебно-профилактических учреждений было уже 17, коечный фонд составил 420 коек. Кабинетов сейчас 88», – привёл актуальные данные Яроцкий.
Подводя итог заседания, Голубев пообещал, что все предложения, высказанные в ходе заседания, будут рассмотрены в Мособлдуме.

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Врач Хорошев раскрыл, кто из людей дольше всех живёт
Врач Хорошев: Дольше всех живут учёные
29 августа 2024, 20:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев заявил, что из людей долгожителями являются учёные.
Он объяснил это образом их жизни и профессиональной деятельностью.

«Кто из людей живет на планете дольше всего? Это учёные. Это доказано. Средний возраст ученого 90 лет. Эти люди поглощены своей работой, им не приходится заедать или запивать свою жалкую жизнь чем-то токсичным. При этом они работают в комфортных условиях, а их теломеры позволяют им жить очень много и эффективно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.

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Стали известны даты торжественных линеек ко Дню знаний в петербургских вузах
Линейки в петербургских вузах будут проходить в разные дни
29 августа 2024, 20:34

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Торжественные мероприятия и линейки в честь Дня знаний в университетах Санкт-Петербурга будут проходить в разные дни.
Так, Санкт-Петербургский гуманитарный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) отпразднует День знаний 30 августа, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) – 1 сентября.

А в Санкт‑Петербургском государственном университете (СПбГУ) посвящение в студенты пройдёт 31 августа.

«Каждый год 31 августа в Университете встречаются сотрудники, почётные гости, правительство города, чтобы поздравить наших первокурсников с началом учёбы. Это важный этап их жизни, посвящение в большое и дружное сообщество университета, которое на протяжении 300 лет связывает выдающихся ученых, общественных деятелей, политиков, спортсменов и деятелей искусства», – приводит «Петербургский дневник» слова первого проректора по молодёжной политике и организации приёма СПбГУ Александр Бабич.

До этого сообщалось, что завтра, 30 августа, отмечается праздник День Мирона. Как пишет Общественная Служба Новостей, в эту дату нельзя посещать кладбище, а влюблённым не рекомендуется ссориться.

Ранее в России отмечали Успение Пресвятой Богородицы.

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Общественник Зотов раскрыл законные причины отказа таксиста везти пассажира
Общественник Зотов: Таксист может отказать при ощущении угрозы
29 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/humonia

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что причинами отказа таксиста везти пассажира может быть ощущение первым опасности, а также при отсутствии гарантии оплаты поездки.
«Водитель может отказать в поездке, если понимает, что пассажир представляет для него угрозу. Также, если оплата стоит наличными и пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения, здесь есть риск, что он поездку не оплатит. Тогда водитель отказывает, потому что нет гарантии, что пьяный пассажир сможет оплатить перевозку», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Тем не менее кроме такси у россиян популярен и такой вид транспорта, как байк. Так, об этом говорит исследование Wildberries, которое показало, что в июле был пик по продажам байкерской продукции. Люди покупали запчасти для мотоциклов, включая аккумуляторы, поворотники, зеркала, рычаги и звезды, а также камеры для шин и т. д. Как пишет «Сiбдепо», за год больше всего мототоваров было куплено в Краснодарском крае, Московской, Иркутской, Ростовской областях, Республике Башкортостан, Кемеровской и Новосибирской областях.

Ранее глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявляла, что из-за новых правил может увеличиться рост нелегальных таксистов.

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#оплата
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Дуров звонил владельцу крупных СМИ Франции после задержания в Париже
Дуров звонил миллиардеру Ксавье Ньелю во время задержания во Франции
29 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/undefined undefined

Основатель Telegram Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье. Именно ему Дуров сделал первый звонок сразу после ареста 24 августа, сообщает французский телеканал BFMTV.
«Первый звонок Дурова был адресован близкому к президенту Эмманюэлю Макрону бизнесмену Ньеля Ксавье», – сообщают французские СМИ.

При этом неизвестным, удалось ли Дурову дозвониться до магната и о чем пытался договориться Павел.

Миллиардер Ксавье Ньель является основателем, владельцем и председателем совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Также он владеет газетой Le Monde и состоит в Национальном цифровом совете, куда входит новостная сеть CNN. По данным Forbes состояние Ньеля оценивается в $10,5 млрд.

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Волонтёры Подмосковья отправили фуру гумпомощи школьникам ДНР и Курской области
29 августа 2024, 19:15

Фото: пресс-служба МИСК МО

Активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья» отправили 151-й рейс в Донецкую Народную Республику в рамках акции «Доброе дело». На новые территории отвезли 20 тонн грузов – канцтовары, продукты, средства личной гигиены, медикаменты и бытовую технику.
Для подготовки детей из Курской области и ДНР к учебному году был объявлен специальный сбор «Доброе дело нашим школьникам». С 16 по 22 августа жители Подмосковья приносили в пункты сбора школьные принадлежности и другую гуманитарную помощь, а добровольцы собрали всё на центральном складе в Балашихе, откуда и отправилась фура. Координирует работу Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
«Новый учебный год – важное событие для самих школьников и для их родителей. Собрать ребенка к 1 сентября трудная задача, особенно для людей, которые находятся в опасных районах. Уже третий год мы объявляем специальный сбор для учащихся из ДНР. В этом году не могли не помочь и Курской области. Надеемся, дети и родители будут рады новым канцелярским принадлежностям», – сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
По данным министерства, всего за время акции собрали более около 10 тонн канцелярских товаров – ручки, карандаши, тетради, дневники, рюкзаки, линейки, пластилин, краски, фломастеры и многое другое. Часть гуманитарного груза уже отправилась в Макеевку, Донецк, Новоазовск и Мариуполь. Остальное доставят в Курскую область следующим рейсом «Доброго дела».

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#московская область
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«Дети к нему не приезжают»: Соседи рассказали, что Дуров не навещает отца 7 лет
Соседи: Миллиардер Павел Дуров 7 лет не навещал пожилого отца в Петербурге
29 августа 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Как живет в России семья миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова, рассказали соседи и знакомые родственников. По их информации, сам Павел Дуров уже 7 лет не навещает пожилого отца в Петербурге.
Отец Павла, Валерий Семенович Дуров, живет один в двухкомнатной квартире девятиэтажной панельки на севере Петербурга. Альбина Дурова, мать Павла, съехала от супруга около 5 лет назад, сообщает Комсомольская правда.

«Дуров-старший еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», – рассказала соседка Валерия Семеновича.

Валерий Дуров – доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ. По словам знакомых, он совсем перестал выходить из дома после событий с задержанием сына во Франции.

Известно, что сооснователь ВКонтакте и Telegram, старший брат Николай Дуров перестал навещать отца после развода родителей. Сейчас он работает старшим научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В.А.Стеклова РАН.

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В Подмосковье установили более 2 тыс. контейнеров для отходов, изготовленных из вторсырья
В Подмосковье установили 2 тыс. контейнеров для отходов из вторсырья
29 августа 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье установили 1700 контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объёмом более 1 тыс. кубометров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах. Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из сырья, переработанного в подмосковных КПО.
Специалисты оснастили их усиленными колёсами и удобными ручками для более лёгкой транспортировки. Об этом «Радио 1» рассказала замначальника Управления по обращению с отходами Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору Московской области Ольга Терьян.
«Регоператоры «Эколайн Воскресенск» и «Экопромсервис» в крайне сжатые сроки, всего за пять месяцев, приобрели и устанавливают на площадках Воскресенского и Алексинского кластеров более 2 тыс. контейнеров. Это 1754 контейнера, предназначенных для смешанных отходов, и 447 – для сухих, то есть для вторсырья. Контейнеры сделаны с использованием вторичного сырья, которое было заботливо собрано жителями Подмосковья и отсортировано в комплексе по переработке отходов «Восток», – рассказала Терьян.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Контейнеры, сделанные из вторсырья, не уступают по надёжности обычным пластиковым контейнерам. Их проверяют на выносливость с помощью краш-тестов в специальной лаборатории, где имитируют условия жёсткой эксплуатации. Их замораживают в морозильной и щелочной камерах, резко сбрасывают с высоты бордюра.
«Контейнеры спроектированы на основе опыта работ самих региональных операторов. В них учтены все сложные моменты эксплуатации. Например, устанавливаются усиленные колёса, которые позволяют более плавно и щадяще докатить контейнер до мусоровоза. Состояние контейнерных площадок и их твёрдое покрытие не всегда соответствуют нормативным требованиям. Из-за этого колёса ломались, и региональным операторам приходилось часто их ремонтировать», – пояснила собеседник «Радио 1».
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

По её словам, контейнеры для сухих отходов вывозят специальные синие мусоровозы, а для смешанных – серые. Отдельными потоками они поступают в комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева». Там проводят досортировку отходов по фракциям и отправляют на переработку. Пластик поступает на завод «Эко-Вторпласт». Его перерабатывают в гранулы и передают заводу «Эко-Пласт».
«Регоператоры «Экоалайн-Воскресенск» и «Экопромсервис» следят за состоянием контейнеров с помощью информационных систем мониторинга. Водители оставляют в ней сообщения о контейнерах, требующих замены или ремонта. А сервисная служба оперативно выезжает туда, где необходима модернизация контейнеров», – добавила представитель министерства.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Есть также планы по установке контейнеров в других муниципалитетах Подмосковья. Завод «Экопласт» группы «Эколайн» готов производить качественные и надёжные контейнеры для всех муниципалитетов Московской области и страны в целом. Например, на прошлой неделе 2 тыс. контейнеров отправились в Карелию, отметила Ольга Терьян. Это означает, что производственные мощности подмосковных заводов уже работают не только на свой регион, но и на другие.


Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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#подмосковье
#московская область
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Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
СМИ: Мать детей Дурова Болгар может взаимодействовать со спецслужбами
29 августа 2024, 18:07

Фото: Соцсети Ирины Болгар

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».

Кто такая Ирина Болгар

Летом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с детьми и Павлом. Отметим, что одного из детей мужчина держит на руках.

«С начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей», — написала Болгар под фотографией с детьми.
Ирина решилась на такой шаг из-за детей, поскольку они спрашивали, почему в сети нет никаких сведений о них, а только о старших детях Дурова.

Спустя время Forbes получил отмеченные апостилем (что значит, подлинные) свидетельства о рождении детей Болгар, в которых подтверждается отцовство Дурова.

Какое-то время Ирина и дети проживали с Павлом Дуровым в Дубае, однако из-за отсутствия вида на жительство она не смогла там оставаться и переехала в Швейцарию. До задержания Дуров виделся с детьми на каникулах, сообщила Ирина. Она обратила внимание, что Дуров признает этих детей и они носят его фамилию. При этом брак между ними так и не был зарегистрирован.
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Ирина Болгар обвинила Дурова в насилии над ребенком

Вслед за отделом по расследованию киберпреступлений Павлом Дуровым заинтересовалось французское управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (OFMIN). Потерпевшим по делу проходит сын миллиардера, который, как заявила его мать, пострадал во время учебы в одной из школ Парижа.

В иске Болгар настаивает, что Дуров с 2021 по 2022 год 5 раз применил насилие к своему младшему сыну. Случившееся, признается Ирина, серьезно повлияло на здоровье ребенка. У него диагностировали сотрясение мозга и появились проблемы со сном. В качестве доказательств она якобы привела стенограмму сообщений, которыми они обменивались в ноябре 2021 года. К ней женщина приложила справку, которая подтверждает тревожность и нарушения сна у мальчика. Документ датирован апрелем 2023 года.

Стоит отметить, что обращение Болгар направила спустя несколько месяцев после того, как, по ее словам, Дуров перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро.

29 августа Болгар сообщила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Павла родительских прав.
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Болгар — агент западных спецслужб?

На новость о лишении Дурова родительских прав обратил внимание Телеграм-канал Alex Parker Returns. Он отметил, что Болгар может взаимодействовать со спецслужбами, ведь реакция на ее запрос оказалась довольно быстрой.

«А быстро тут. Павло лишили родительских прав в Швейцарии. <...> От алиментов поди лишение родительских прав не освобождает? Но, видимо, пока Павло был в ОАЭ, методов против него не было. А теперь появляются варианты, да и по той скорости, с которой суд вынес решение, видно, что мадам уже радостно пошла навстречу местным спецслужбам», — предположил автор.
Источники Телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» отмечают, что накануне ареста Павла она со своего аккаунта активно писала различным селебрити со странным заходом, мол, помогите, я мать детей Дурова и хочу выйти из тени.

«В итоге первый пост о ней появился в «Антиглянце», который проверил информацию и решил историю опубличить. Похоже ли это на профессиональную работу с русскоязычными медиа? Похоже! Могла ли простая домохозяйка додуматься до того, чтобы работать на уровне заправского пярщика? Мог ли кто-то из спецслужб задействовать обиженную бывшую Дурова? И все это за месяц до предполагаемого ареста Павла. Как говорит Марат Башаров, думайте….» — пишет автор.

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