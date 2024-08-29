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Reuters: Макрон и МИД Франции не знали о планировавшемся аресте Дурова

29 августа 2024, 19:46
Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Президент Франции Эммануэль Макрон не был заранее предупреждён силовиками о планировавшемся аресте сооснователя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Не было известно о намерениях правоохранителей и во французском МИД.


Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа. Если это так, то заявлению Макрона о том, что в задержании российского предпринимателя и программиста не присутствует никаких политических мотивов, пожалуй, можно поверить, поскольку он о нём просто не знал. Источник также добавил, что самому Дурову также не было известно об аресте. Кроме того, задержание ​Дуров звонил владельцу крупных СМИДуров звонил владельцу крупных СМИДурова никак не связано с США.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана, 24 августа. Позднее было решено не заключать его в следственный изолятор, а оставить под судебным надзором. Кроме того, Дурова обязали выплатить залог в пять миллионов евро.

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#telegram
#суд
#арест
#франция
Кандидат в депутаты из Жуковского принял участие во встрече с Медведевым
29 августа 2024, 19:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Кандидат в депутаты муниципального Совета Жуковского Денис Козлов принял участие во встрече с председателем партии единороссов Дмитрием Медведевым. Медведев ответил на вопросы военнослужащих, которые участвуют в Едином дне голосования в качестве кандидатов на выборах различного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
Вопрос наводчика парашютно-десантного взвода Козлова касался дальнейших планов партии по поддержке военных, которые захотят участвовать в выборах в областной парламент или Госдуму.
«Вы уже получили определённый запас знаний не только в практической работе, в СВО, но и в ходе обучения. Дополнительные знания, курсы и лекции – всё это будет происходить. Мы не просто так проводим встречи с ребятами и девушками, которые участвовали или участвуют в СВО, не просто так поддерживаем. Должна происходить кадровая ротация, должны приходить люди, которые получили особые навыки и знания», – ответил Медведев.
«Мой вопрос Дмитрию Медведеву касался перспектив подготовки ветеранов к думским выборам. Чтобы такие, как мы, стали конкурентоспособными на больших выборах, нужна серьёзная подготовка. А чтобы успешно работать на федеральном уровне, начинать нужно заранее», – поделился Денис Козлов.
Нынешняя выборная кампания проходит с учётом проведения специальной военной операции. На муниципальных выборах в Московской области в выборах участвуют 11 кандидатов из числа участников СВО. Всем им оказывается необходимое сопровождение на всех этапах.

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В Курской области создадут добровольческий отряд для поддержания правопорядка
29 августа 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Junaid Peer

В Курской области будет создан новый добровольческий отряд «Барс-Курск». Его задачей будет поддержание правопорядка в регионе.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов. По его словам, решение о создании отряда было принято на совещании с главами районов и членами областного правительства. Врио главы региона уверен, что «Барс-Курск» станет важным звеном в поддержании правопорядка.

Смирнов уточнил, что основной функцией нового отряда будет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах Курской области и на других территориях. Все, кто подпишет контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение и снаряжение. По словам врио губернатора, в задачу бойцов отряда будет входить не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселённых районов, чтобы поддержать тех, кто остался в это сложное время.

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#курская область
#добровольцы
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Американист Дудаков: После ареста Дурова Цукерберг «сдал демократов-подельников»
29 августа 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признался, что его платформа манипулировала информацией под давлением Белого дома. В США это заявление назвали «политической гранатой в собственный окоп».
О том, что стоит за этим неожиданным признанием Цукерберга, рассказал РИА Новости эксперт-американист Малек Дудаков. Он отметил, что по сути в заявлении главы Meta* нет ничего неожиданного: о цензуре в Facebook* было давно известно, в том числе и из-за многократных утечек информации. Тем не менее, слова основателя соцсети действительно имели эффект разорвавшейся бомбы.

По словам эксперта, выступление Цукерберга стало настоящим медийным ударом по администрации Байдена — Харрис, и как раз накануне выборов. Теперь все гадают, чем был вызван такой приступ откровенности, ведь сам хозяин Meta* является убеждённым сторонником демократов.

Дудаков считает, что Цукербергом двигал исключительно «шкурный интерес». Он в одном окопе с демократами, но сейчас опасается оказаться крайним, вот и сдаёт «подельников», предположил специалист. Возможно, он опасается повторить судьбу Павла Дурова, арестованного во Франции, заключил эксперт.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#эксперт
#соцсети
#facebook
#новости
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Политолог Фельдман обвинил США в перекладывании бремени Украины на Европу
29 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/Photoboyko

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что США продолжают перекладывать всю поддержку Украины на Европу.
«США методично пытаются переложить бремя содержания Украины на европейских партнёров. При этом американцы прекрасно осознают, что некоторые страны ЕС занимают особую позицию в отношении Москвы и не желают вечной конфронтации с ней. Венгрия и Словакия рассматривают усиление санкционного давления на Россию как подрыв их собственного благополучия», — объяснил в беседе с «Известиями» Фельдман.

А политолог Юрий Кот прокомментировал поддержку Великобритании и США Украины в противостоянии с Россией.

«Британцы, действительно, занимают традиционно для себя такую агрессивную позицию по отношению к нам. Понятно, почему так ведёт себя Зеленский, фактически подыгрывая им во всём. Отдав на заклание этот несчастный народ, эту несчастную страну, которая, надо сказать, весело и задорно скакала в этот ад все эти годы», — отметил в беседе с «Царьградом» Кот.

Ранее сообщалось, что Китай и США не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.

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#политолог
#ес
#россия
#политика
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Польский депутат Ковальский осудил заявление Кулебы о Волынской резне
29 августа 2024, 17:55

Фото: сайт НАТО

Депутат польского сейма Януш Ковальский выразил недовольство в соцсетях из-за заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно Волынской резни. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Необходимо объявить этого политика персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — поделился депутат.

Накануне, выступая на панельной дискуссии «Польша будущего» в городе Ольштын, украинский дипломат оказался в центре скандала из-за своего высказывания о Волынской резне.

Ему задали вопрос о том, когда власти Киева проведут эксгумацию останков жертв этой трагедии. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо «увековечить память украинцев». Он имел в виду снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше. Этот монумент стал причиной напряжённости в отношениях между двумя государствами.

Также Кулеба призвал оставить вопросы, связанные с историей, специалистам.

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#память
#снос
#депутат
#польша
#дипломат
#дмитрий кулеба
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Украина организовала побег из Польши участника подрыва «Северных потоков»
Подозреваемый в подрыве севпотоков сбежал на машине украинского посольства
29 августа 2024, 17:41

Фото: iStock/Dragon Claws

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» инструктор по дайвингу сбежал из Польши на Украину на машине украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщает еженедельный журнал Германии Spiegel 29 августа.
О бегстве дайвера из Польши на Украину первой заявила газета The Wall Street Journal. По данным СМИ, Владимир З покинул Варшаву 6 июля.

В ходе расследования подрыва трубопроводов «Северных потоков» власти ФРГ вышли на трех украинских инструкторов до дайвингу. По данным следствия,
Инструкторы были на борту яхты «Андромеда», которая курсировала в районе теракта на трубопроводе 26 сентября 2022 года. После чего немецкая прокуратура выдала разрешение на арест подозреваемых.

Кабмин Германии уже называл терактом подрыв газопровода. При этом Чехия пыталась оправдать причастных, заявляя о законности взрыва. Расследование ФРГ также не поддерживает и Польша. Тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», заявил польский премьер-министра Дональд Туск.

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#россия
#прокуратура
#чехия
#фрг
#кабмин
#расследование
#польша
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Депутат Белик назвал Борреля «ястребом»
29 августа 2024, 17:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение о том, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сегодня стал одним из основных идеологов эскалации конфликта на Украине, так называемым «ястребом».
«Боррель — глава европейской дипломатии. Дипломаты должны решать вопросы словом, а господин Боррель превратился в какого-то «ястреба», который действует похлеще пентагоновских чиновников», — приводят «Известия» слова Белика.

По его словам, глава евродипломатии не пытется разработать мирные инициативы, а лишь разжигает конфликт на Украине, слушаясь США.

Юрист и медиааналитик Лайонел (Майкл Леброн) раскритиковал свободу слова на Западе, заявив, что она поощряется властями лишь тогда, когда удобна.

«А что насчёт техгигантов, которые предоставляют средства получения доступа к таким вот запрещённым коммуникациям? Где мы здесь проводим черту?» — добавил в беседе с RT Лайонел.

Ранее американский политолог, юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс высказал мнение о том, что власти Франции с помощью подчинения себе Telegram хотят подавить свободу слова.

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#мнение
#политолог
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Официальный визит Владимира Путина в Монголию состоится 3 сентября
29 августа 2024, 17:11

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Монголию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Приглашение на визит поступило от президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха.

«В ходе визиталидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Монголией, которые характеризуются как всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Также они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — поделились в пресс-службе.

Планируется подписание двусторонних документов.

Кроме того, Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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#россия
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#встреча
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Госдума: Нелегитимная украинская власть мешает мирным переговорам
Депутат Чепа: Запрет Украины препятствует мирным переговорам Москвы и Киева
29 августа 2024, 15:53

Власти Украины установили запрет на мирные переговоры между Москвой и Киевом. О главном препятствии в установлении мира сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа 29 августа.
Еще одной причиной, которая негативно влияет на переговоры, депутат назвал нелегитимность украинской власти.
«На Украине сейчас отсутствует легитимная власть: и президент страны, и Верховная Рада ее утратили. Кроме того, администрация Киева не проявляет никакого стремления к переговорам. Более того, как мы знаем, официально они запрещены», – заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Депутат добавил, что те украинские чиновники, которые периодически делают заявления о готовности к мирному договору, не имеют отношение к реальному положению дел. При этом Чепа напомнил, что Россия в первую очередь заинтересована в обеспечении безопасности наших граждан – это основной принцип для переговоров.

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