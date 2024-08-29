Reuters: Макрон и МИД Франции не знали о планировавшемся аресте Дурова

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Президент Франции Эммануэль Макрон не был заранее предупреждён силовиками о планировавшемся аресте сооснователя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Не было известно о намерениях правоохранителей и во французском МИД.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа. Если это так, то заявлению Макрона о том, что в задержании российского предпринимателя и программиста не присутствует никаких политических мотивов, пожалуй, можно поверить, поскольку он о нём просто не знал. Источник также добавил, что самому Дурову также не было известно об аресте. Кроме того, задержание Дуров звонил владельцу крупных СМИДуров звонил владельцу крупных СМИДурова никак не связано с США.
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана, 24 августа. Позднее было решено не заключать его в следственный изолятор, а оставить под судебным надзором. Кроме того, Дурова обязали выплатить залог в пять миллионов евро.
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Александр Бойцов