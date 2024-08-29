Дуров звонил владельцу крупных СМИ Франции после задержания в Париже

Фото: istockphoto/undefined undefined
Основатель Telegram Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье. Именно ему Дуров сделал первый звонок сразу после ареста 24 августа, сообщает французский телеканал BFMTV.
«Первый звонок Дурова был адресован близкому к президенту Эмманюэлю Макрону бизнесмену Ньеля Ксавье», – сообщают французские СМИ.
При этом неизвестным, удалось ли Дурову дозвониться до магната и о чем пытался договориться Павел.
Миллиардер Ксавье Ньель является основателем, владельцем и председателем совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Также он владеет газетой Le Monde и состоит в Национальном цифровом совете, куда входит новостная сеть CNN. По данным Forbes состояние Ньеля оценивается в $10,5 млрд.
Читайте также:
«Дети к нему не приезжают»: Соседи рассказали, что Дуров не навещает отца 7 лет
Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном
Лия Мурадьян