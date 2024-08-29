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Дуров звонил владельцу крупных СМИ Франции после задержания в Париже

Дуров звонил миллиардеру Ксавье Ньелю во время задержания во Франции
29 августа 2024, 19:37
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Основатель Telegram Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье. Именно ему Дуров сделал первый звонок сразу после ареста 24 августа, сообщает французский телеканал BFMTV.
«Первый звонок Дурова был адресован близкому к президенту Эмманюэлю Макрону бизнесмену Ньеля Ксавье», – сообщают французские СМИ.

При этом неизвестным, удалось ли Дурову дозвониться до магната и о чем пытался договориться Павел.



Миллиардер Ксавье Ньель является основателем, владельцем и председателем совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Также он владеет газетой Le Monde и состоит в Национальном цифровом совете, куда входит новостная сеть CNN. По данным Forbes состояние Ньеля оценивается в $10,5 млрд.

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#бизнес-омбудсмен
Общественник Зотов раскрыл законные причины отказа таксиста везти пассажира
Общественник Зотов: Таксист может отказать при ощущении угрозы
29 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/humonia

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что причинами отказа таксиста везти пассажира может быть ощущение первым опасности, а также при отсутствии гарантии оплаты поездки.
«Водитель может отказать в поездке, если понимает, что пассажир представляет для него угрозу. Также, если оплата стоит наличными и пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения, здесь есть риск, что он поездку не оплатит. Тогда водитель отказывает, потому что нет гарантии, что пьяный пассажир сможет оплатить перевозку», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Тем не менее кроме такси у россиян популярен и такой вид транспорта, как байк. Так, об этом говорит исследование Wildberries, которое показало, что в июле был пик по продажам байкерской продукции. Люди покупали запчасти для мотоциклов, включая аккумуляторы, поворотники, зеркала, рычаги и звезды, а также камеры для шин и т. д. Как пишет «Сiбдепо», за год больше всего мототоваров было куплено в Краснодарском крае, Московской, Иркутской, Ростовской областях, Республике Башкортостан, Кемеровской и Новосибирской областях.

Ранее глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявляла, что из-за новых правил может увеличиться рост нелегальных таксистов.

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Волонтёры Подмосковья отправили фуру гумпомощи школьникам ДНР и Курской области
29 августа 2024, 19:15

Фото: пресс-служба МИСК МО

Активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья» отправили 151-й рейс в Донецкую Народную Республику в рамках акции «Доброе дело». На новые территории отвезли 20 тонн грузов – канцтовары, продукты, средства личной гигиены, медикаменты и бытовую технику.
Для подготовки детей из Курской области и ДНР к учебному году был объявлен специальный сбор «Доброе дело нашим школьникам». С 16 по 22 августа жители Подмосковья приносили в пункты сбора школьные принадлежности и другую гуманитарную помощь, а добровольцы собрали всё на центральном складе в Балашихе, откуда и отправилась фура. Координирует работу Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
«Новый учебный год – важное событие для самих школьников и для их родителей. Собрать ребенка к 1 сентября трудная задача, особенно для людей, которые находятся в опасных районах. Уже третий год мы объявляем специальный сбор для учащихся из ДНР. В этом году не могли не помочь и Курской области. Надеемся, дети и родители будут рады новым канцелярским принадлежностям», – сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
По данным министерства, всего за время акции собрали более около 10 тонн канцелярских товаров – ручки, карандаши, тетради, дневники, рюкзаки, линейки, пластилин, краски, фломастеры и многое другое. Часть гуманитарного груза уже отправилась в Макеевку, Донецк, Новоазовск и Мариуполь. Остальное доставят в Курскую область следующим рейсом «Доброго дела».

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«Дети к нему не приезжают»: Соседи рассказали, что Дуров не навещает отца 7 лет
Соседи: Миллиардер Павел Дуров 7 лет не навещал пожилого отца в Петербурге
29 августа 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Как живет в России семья миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова, рассказали соседи и знакомые родственников. По их информации, сам Павел Дуров уже 7 лет не навещает пожилого отца в Петербурге.
Отец Павла, Валерий Семенович Дуров, живет один в двухкомнатной квартире девятиэтажной панельки на севере Петербурга. Альбина Дурова, мать Павла, съехала от супруга около 5 лет назад, сообщает Комсомольская правда.

«Дуров-старший еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», – рассказала соседка Валерия Семеновича.

Валерий Дуров – доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ. По словам знакомых, он совсем перестал выходить из дома после событий с задержанием сына во Франции.

Известно, что сооснователь ВКонтакте и Telegram, старший брат Николай Дуров перестал навещать отца после развода родителей. Сейчас он работает старшим научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В.А.Стеклова РАН.

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#дома
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В Подмосковье установили более 2 тыс. контейнеров для отходов, изготовленных из вторсырья
В Подмосковье установили 2 тыс. контейнеров для отходов из вторсырья
29 августа 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье установили 1700 контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объёмом более 1 тыс. кубометров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах. Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из сырья, переработанного в подмосковных КПО.
Специалисты оснастили их усиленными колёсами и удобными ручками для более лёгкой транспортировки. Об этом «Радио 1» рассказала замначальника Управления по обращению с отходами Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору Московской области Ольга Терьян.
«Регоператоры «Эколайн Воскресенск» и «Экопромсервис» в крайне сжатые сроки, всего за пять месяцев, приобрели и устанавливают на площадках Воскресенского и Алексинского кластеров более 2 тыс. контейнеров. Это 1754 контейнера, предназначенных для смешанных отходов, и 447 – для сухих, то есть для вторсырья. Контейнеры сделаны с использованием вторичного сырья, которое было заботливо собрано жителями Подмосковья и отсортировано в комплексе по переработке отходов «Восток», – рассказала Терьян.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Контейнеры, сделанные из вторсырья, не уступают по надёжности обычным пластиковым контейнерам. Их проверяют на выносливость с помощью краш-тестов в специальной лаборатории, где имитируют условия жёсткой эксплуатации. Их замораживают в морозильной и щелочной камерах, резко сбрасывают с высоты бордюра.
«Контейнеры спроектированы на основе опыта работ самих региональных операторов. В них учтены все сложные моменты эксплуатации. Например, устанавливаются усиленные колёса, которые позволяют более плавно и щадяще докатить контейнер до мусоровоза. Состояние контейнерных площадок и их твёрдое покрытие не всегда соответствуют нормативным требованиям. Из-за этого колёса ломались, и региональным операторам приходилось часто их ремонтировать», – пояснила собеседник «Радио 1».
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

По её словам, контейнеры для сухих отходов вывозят специальные синие мусоровозы, а для смешанных – серые. Отдельными потоками они поступают в комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева». Там проводят досортировку отходов по фракциям и отправляют на переработку. Пластик поступает на завод «Эко-Вторпласт». Его перерабатывают в гранулы и передают заводу «Эко-Пласт».
«Регоператоры «Экоалайн-Воскресенск» и «Экопромсервис» следят за состоянием контейнеров с помощью информационных систем мониторинга. Водители оставляют в ней сообщения о контейнерах, требующих замены или ремонта. А сервисная служба оперативно выезжает туда, где необходима модернизация контейнеров», – добавила представитель министерства.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Есть также планы по установке контейнеров в других муниципалитетах Подмосковья. Завод «Экопласт» группы «Эколайн» готов производить качественные и надёжные контейнеры для всех муниципалитетов Московской области и страны в целом. Например, на прошлой неделе 2 тыс. контейнеров отправились в Карелию, отметила Ольга Терьян. Это означает, что производственные мощности подмосковных заводов уже работают не только на свой регион, но и на другие.


Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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#подмосковье
#московская область
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Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
СМИ: Мать детей Дурова Болгар может взаимодействовать со спецслужбами
29 августа 2024, 18:07

Фото: Соцсети Ирины Болгар

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».

Кто такая Ирина Болгар

Летом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с детьми и Павлом. Отметим, что одного из детей мужчина держит на руках.

«С начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей», — написала Болгар под фотографией с детьми.
Ирина решилась на такой шаг из-за детей, поскольку они спрашивали, почему в сети нет никаких сведений о них, а только о старших детях Дурова.

Спустя время Forbes получил отмеченные апостилем (что значит, подлинные) свидетельства о рождении детей Болгар, в которых подтверждается отцовство Дурова.

Какое-то время Ирина и дети проживали с Павлом Дуровым в Дубае, однако из-за отсутствия вида на жительство она не смогла там оставаться и переехала в Швейцарию. До задержания Дуров виделся с детьми на каникулах, сообщила Ирина. Она обратила внимание, что Дуров признает этих детей и они носят его фамилию. При этом брак между ними так и не был зарегистрирован.
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Ирина Болгар обвинила Дурова в насилии над ребенком

Вслед за отделом по расследованию киберпреступлений Павлом Дуровым заинтересовалось французское управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (OFMIN). Потерпевшим по делу проходит сын миллиардера, который, как заявила его мать, пострадал во время учебы в одной из школ Парижа.

В иске Болгар настаивает, что Дуров с 2021 по 2022 год 5 раз применил насилие к своему младшему сыну. Случившееся, признается Ирина, серьезно повлияло на здоровье ребенка. У него диагностировали сотрясение мозга и появились проблемы со сном. В качестве доказательств она якобы привела стенограмму сообщений, которыми они обменивались в ноябре 2021 года. К ней женщина приложила справку, которая подтверждает тревожность и нарушения сна у мальчика. Документ датирован апрелем 2023 года.

Стоит отметить, что обращение Болгар направила спустя несколько месяцев после того, как, по ее словам, Дуров перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро.

29 августа Болгар сообщила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Павла родительских прав.
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Болгар — агент западных спецслужб?

На новость о лишении Дурова родительских прав обратил внимание Телеграм-канал Alex Parker Returns. Он отметил, что Болгар может взаимодействовать со спецслужбами, ведь реакция на ее запрос оказалась довольно быстрой.

«А быстро тут. Павло лишили родительских прав в Швейцарии. <...> От алиментов поди лишение родительских прав не освобождает? Но, видимо, пока Павло был в ОАЭ, методов против него не было. А теперь появляются варианты, да и по той скорости, с которой суд вынес решение, видно, что мадам уже радостно пошла навстречу местным спецслужбам», — предположил автор.
Источники Телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» отмечают, что накануне ареста Павла она со своего аккаунта активно писала различным селебрити со странным заходом, мол, помогите, я мать детей Дурова и хочу выйти из тени.

«В итоге первый пост о ней появился в «Антиглянце», который проверил информацию и решил историю опубличить. Похоже ли это на профессиональную работу с русскоязычными медиа? Похоже! Могла ли простая домохозяйка додуматься до того, чтобы работать на уровне заправского пярщика? Мог ли кто-то из спецслужб задействовать обиженную бывшую Дурова? И все это за месяц до предполагаемого ареста Павла. Как говорит Марат Башаров, думайте….» — пишет автор.

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Дуров может жить во Франции только по определённому судом адресу
29 августа 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Сооснователю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову разрешено проживать во Франции только по определённому судом адресу. Электронный браслет ему носить не придётся, так как он не находится под домашним арестом.
Об этом сообщает французская газета Liberation со ссылкой на информацию, полученную из прокуратуры Парижа. Предприниматель может свободно передвигаться по территории Франции при соблюдении ряда условий, определённых судом. В частности, регулярные посещения оговорённого полицейского участка. Там Дуров должен отмечаться два раза в неделю.

Если он захочет переехать на другое место жительства, то ему придётся согласовывать свой новый адрес с судьёй. В прокуратуре также добавили, что у Дурова были изъяты все его паспорта. Напомним, у него есть четыре гражданства разных стран. Кроме России, он является гражданином Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

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Стало известно, какие профессии выбирают решившие сменить работу россияне
«Авито Работы»: Россияне меняют профессию на IT-специальности
29 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/AndreyPopov

Исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.
Следом в этом рейтинге идут онлайн-торговля, административная работа, управление персоналом, гостиничный бизнес и туризм.

«Среди тех, кто хотел бы пройти переобучение и сменить специальность, 43% россиян планируют пройти переквалификацию в ближайший год», — приводит RT результаты исследования.

Другое исследование экспресс-доставки «СДЭК» продемонстрировало, что 42% россиян делают покупки к началу учебного года в последний момент.

«СДЭК» провел опрос и выяснил, как часто россияне заказывают товары к 1 сентября в интернете. Оказалось, что большинство опрошенных перешли на онлайн-шоппинг, но покупают все в последний момент», – приводит АГН «Москва» результаты исследования.

Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.

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«Пошел на уступки»: Адвокат рассказал, почему Дурова освободили из-под стражи
Адвокат Айвар: освобождение Дурова из-под стражи не означает компромисс
29 августа 2024, 17:49

Фото: соцсети П. Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров по решению суда был отпущен из-под стражи с обязательством внести залог в размере €5 млн. Он будет обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там. Покидать территорию Франции ему запрещено.
Адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» сообщила, что такое решение суда было ожидаемым.

«Мои французские коллеги были уверены, что его отпустят под залог, потому что такого рода дела длятся годами. Вообще, говорят, что наше правосудие нерасторопно, так вот французское правосудие нерасторопнее нашего раз в 10. Я спросила у коллег, сколько по времени это может длиться — минимум года 2. А дальше, если судья усмотрит состав преступления, передаст в суд для назначения наказания. Если, конечно, Дуров и судебная система не договорятся, как это было с криптовалютой», — сказала адвокат.

Она отметила, что освобождение из-под стражи не означает, что Дуров пошел на какие-то уступки.

«Все эти дни его допрашивал следственный судья, проводились следственные действия. Но оснований задержания его под стражу, по моему мнению, не было, потому что он не пытался скрыться или совершить другие действия на сокрытие тех правонарушений, в которых его обвиняют», — прокомментировала эксперт.

Для полного понимания ситуации с Павлом Дуровым Людмила Айвар привела простой пример.

«Это очень похоже на то, когда человек держит ресторан. В этот ресторан приходят женщины с низкой социальной ответственностью, занимаются своим делом, туда же приходят сутенеры, которые помогают зарабатывать деньги, и хозяин этого ресторана также зарабатывает деньги. И хозяина ресторана могут привлечь как соучастника», — рассказала профессор.

По словам адвоката, во Франции тщательно разбираются в этом деле, и, если бы не было достаточных доказательств, миллиардера не задержали бы.

Насчет политической связи в этой ситуации Айвар выразила неуверенность, сказав, что это лишь теории.

«Может, это и связано с политическими активами, не зря же Макрон лично встречается с Дуровым. Это уже конспирологические теории», — сказала адвокат.

Она добавила, что миллиардеру вряд ли удастся в ближайшее время покинуть Францию, даже если его лишат гражданства.
«Если его лишат французского гражданства, он останется там все равно. Если он совершил преступление на территории Франции, то они будут продолжать расследовать уголовное дело. Вполне возможно, что эта история закончится какими-то договорённостями, но о них мы с вами, наверное, не узнаем. Не исключено, что он получит срок. Те преступления, которые ему сейчас приписывают, на десяточку тянут. Как один из сценариев мы не можем его исключить. Однако Telegram не заблокировали, крипту тоже никто не запретил. А если это такая национальная угроза Франции, почему не применяются меры? Значит, не такая большая угроза, и не так все страшно», — объяснила адвокат.

По ее словам, во Франции очень активно распространяется информация о деле Павла Дурова. Французы с большим оптимизмом восприняли задержание миллиардера и чуть ли не в ладоши хлопали за такую операцию, заключила Людмила Айвар.

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#павел дуров
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Суд отправил экс-замминистра обороны Попова под арест на два месяца
29 августа 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 29 октября.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Попова меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Он пояснил, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна. Генерал не высказал возражений против закрытия процесса. Содержаться под стражей Попов будет в СИЗО № 2 «Бутырка».

О задержании экс-замминистра обороны и возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Следственный комитет РФ сообщил в четверг, 29 августа. Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот».

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