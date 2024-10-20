Адвокат Ефремова оценил его шансы выйти по УДО к Новому году

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Шансы актёра Михаила Ефремова выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) до Нового года крайне малы. Об этом его адвокат сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash.
По его словам, отмечать Новый год Ефремов будет в колонии по ряду причин. В частности, пока не было подано прошение. В настоящее время к этому только готовятся и собирают все необходимые справки. И даже если оно будет подано в ближайшие дни, процесс рассмотрения и принятия решения займёт довольно много времени.
К тому же, сама администрация исправительной колонии №4 в Белгородской области, где сейчас находится Ефремов, «не горит желанием» отпускать его из-за систематических нарушений им распорядка и постоянных замечаний по поводу его внешнего вида.
Ранее в этот день Telegram-канал SHOT написал, что Ефремов может отпраздновать новый год дома на фоне серьёзного обострения у него хронической обструктивной болезни лёгких.
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К тому же, сама администрация исправительной колонии №4 в Белгородской области, где сейчас находится Ефремов, «не горит желанием» отпускать его из-за систематических нарушений им распорядка и постоянных замечаний по поводу его внешнего вида.
Ранее в этот день Telegram-канал SHOT написал, что Ефремов может отпраздновать новый год дома на фоне серьёзного обострения у него хронической обструктивной болезни лёгких.
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Анастасия Чинкова