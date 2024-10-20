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Адвокат Ефремова оценил его шансы выйти по УДО к Новому году

Mash: адвокат Ефремова уверен, что актёр не выйдет по УДО до Нового года
20 октября 2024, 14:37
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Шансы актёра Михаила Ефремова выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) до Нового года крайне малы. Об этом его адвокат сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash.
По его словам, отмечать Новый год Ефремов будет в колонии по ряду причин. В частности, пока не было подано прошение. В настоящее время к этому только готовятся и собирают все необходимые справки. И даже если оно будет подано в ближайшие дни, процесс рассмотрения и принятия решения займёт довольно много времени.

К тому же, сама администрация исправительной колонии №4 в Белгородской области, где сейчас находится Ефремов, «не горит желанием» отпускать его из-за систематических нарушений им распорядка и постоянных замечаний по поводу его внешнего вида.



Ранее в этот день Telegram-канал SHOT написал, что Ефремов может отпраздновать новый год дома на фоне серьёзного обострения у него хронической обструктивной болезни лёгких.

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#справки
В Турции похоронили погибшую россиянкку Маргариту Каранджу
20 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/dragana991

В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджу, тело которой было обнаружено во вторник. Об этом пишет местная газета Orducu.
Ранее посольство России в Анкаре сообщило РИА Новости, что компетентные органы Турции продолжают устанавливать причину гибели россиянки.

На церемонии присутсвовать родственники трагически погибшей из Орду и России, местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар.

Уточняется, что женщину похоронили на кладбище Хатипли после того, как пастор протестанской церкви Орду прочёл молитву.

Напомним, что 12 октября дочь гражданки России и Турции Маргариты Караджа обратилась в посольство РФ с просьбой оказать содействие в поиске матери, проживающей в Орду. 8 октября женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Турецкая полиция и волонтёры занимались поисками, в результате чего 15 октября было обнаружено её тело.

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#посольство
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Для школьников из Серпухова провели уроки доброты
20 октября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Ученики школы №19 имени Романа Катасонова в Серпухове отправились в приют для животных в рамках мероприятия «Единый Урок Доброты». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
К походу школьники готовились заранее: они собрали угощения, чтобы порадовать пушистых обитателей приюта. Дети с особым трепетом и вниманием ожидали встречи с животными.

В ходе посещения приюта ученики уведели, насколько важно проявлять заботу и сострадание к бездомным животным. Каждый ребёнок почувствовал себя частью чего-то большого и доброго.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

По итогу школьники осознали, какое огромное влияние на окружающий мир имеют маленькие действия, поэтому решили и дальше проявлять заботу по отношению к животным и страться совершать добрые поступки в повседневной жизни.

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#серпухов
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#доброе дело
#приют
#животные
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Неоднократно изменяла: почему 18-летняя россиянка оставила умирать младенца в турецком аэропорту, подробности
20 октября 2024, 12:08

Фото: istockphoto / skyNext

14 октября в аэропорту Антальи уборщик туалетов обнаружил шокирующую находку — в одной из кабинок для инвалидов в унитазе лежал новорождённый ребёнок. Выяснилось, что матерью брошенного малыша была 18-летняя девушка, которая пыталась как можно скорее покинуть Турцию вместе со своей матерью. Благодаря своевременным действиям сотрудников аэропорта их удалось задержать. «Радио 1» расскажет о подробностях этого дела, включая показания россиянки на допросе и признания её молодого человека.

Бросила ребёнка в туалете

Сотрудник аэропорта, обнаружив младенца, сразу же вызвал полицию. Правоохранители установили, что ребёнок пробыл в туалете около 12 минут. Роженица и её мать попытались скрыться, но были задержаны.

У молодой россиянки в аэропорту начались сильные боли в животе. Она пошла в туалет, где и родила ребёнка. На судебном заседании мать девочки заявила, что не знала о своей беременности. Позже мать роженицы призналась, что это она посоветовала дочери оставить ребёнка в аэропорту, так как они не хотели заниматься оформлением документов для его перевозки в Россию.

«Ну понимаете, он просто нам мешал, а мы уже опаздывали на рейс», — рассказала Елена, мать Екатерины, в беседе с турецким полицейским.
Задержанных сначала отправили в медицинское учреждение, где молодой матери оказали необходимую помощь, а затем их арестовали. На данный момент они находятся в тюрьме в Турции.

Малышу, которого оставили умирать в унитазе, была оказана первая помощь на месте происшествия. Его доставили в больницу, где врачи сообщили, что состояние ребенка стабильно.

Подробности жизни матери брошенной девочки Екатерине

Арестованной в Анталье девушкой оказалась 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина. Она проживает в городе Электросталь Московской области вместе со своими родителями и учится в колледже.

Бурнаскина утверждает, что из-за лишнего веса не замечала свою беременность.

В учебном заведении Екатерину знают как волонтёра и бывшего старосту группы. Знакомые Екатерины сообщили, что она иногда употребляла алкоголь и курила, но не принимала запрещённые вещества.

Мать девушки работает учителем в коррекционной школе, у неё большой педагогический опыт.

«По рассказам Кати я знаю, что у них с мамой не всегда была идиллия. Часто случались конфликтные ситуации. Мама у нее достаточно строгая, но справедливая», — рассказали в беседе с KP.RU.

Личная жизнь Екатерины

Незадолго до начала описываемых событий Катя прекратила отношения со своим молодым человеком. Они были вместе несколько лет, но, согласно информации от близких пары, девушка изменяла ему неоднократно.

О настоящем отце ребёнка Кати почти ничего неизвестно. Друзья девушки строят предположения о разных людях, но каждый из них отрицает свою причастность. Судя по сроку беременности, Катя могла забеременеть зимой, возможно, даже во время новогодних каникул.

Нынешний молодой человек Екатерины также утверждает, что не знал о её беременности. Кто отец ребёнка парень тоже не знает.

Молодой человек задержанной россиянки сообщил, что они познакомились с Екатериной в общей компании, начали общаться, и с начала лета между ними возникли романтические отношения.

«По поводу беременности я не знал, никто не знал об этом. Но были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел», — рассказал он в беседе с ИА Регнум.
Молодой человек сообщил, что состоит в отношениях с Екатериной уже полгода и не намерен расставаться с Катей и сейчас сильно переживает за её судьбу из-за возможного тюремного заключения. Однако он хочет выяснить, кто же всё-таки является биологическим отцом ребёнка девушки.

«У них рейс должен был быть в 21:00 13-го числа. Утром я позвонил ее папе, он сказал, что просто рейс задержали. А потом я сам увидел новости и стал переживать еще сильнее. С родителями ее мы еще не разговаривали об этом, Катя мне тоже не звонила и не писала», — рассказал молодой человек.

Правда ли Катя не знала о своей беременности?

В интервью для KP.RU акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и эксперт по репродуктивному здоровью Борис Лордкипанидзе отметил, что случай с Катей не единственный. Подобные ситуации, когда женщины с избыточным весом не подозревают о своей беременности до самых родов, встречаются регулярно.

Однако доктор обратил внимание на то, что роды — это не мгновенный процесс. Кроме того, у Кати это первый ребёнок, поэтому родовые пути были не готовы. Роды должны были начаться задолго до того, как Катя ушла в туалет.

«Родовая деятельность длится несколько часов. К тому же, судя по всему, это у девушки было впервые, значит родовые пути не подготовлены, ощущения должны были начаться задолго до. Не бывает таких стремительных ситуаций, чтобы женщина зашла в туалет и тут же родила», — отметил Лордкипанидзе.
Похоже, что проблемы с животом у Кати начались ещё до того, как она добралась до туалета в аэропорту.

Также эксперт подчеркнул, что незнание не является оправданием. Даже если девушка не подозревала о своей беременности, это не даёт ей право бросить ребёнка в унитаз.

Что будет с брошенной девочкой?

Органы опеки и попечительства Турции выразили готовность оказать помощь в установлении опеки над ребёнком, но российские власти решили не оставлять девочку в стране. Генеральное консульство России в Анталье уже обеспечило ребёнку гражданство и свидетельство о рождении.

В настоящее время дипломаты занимаются решением бюрократических вопросов, после чего девочка будет отправлена в Россию.

В больнице малышку посещают представители Русской православной церкви и неравнодушные граждане, узнавшие о её судьбе и желающие помочь с необходимыми вещами.

Что грозит Екатерине и ее матери

Россиянка, которая оставила своего ребёнка в туалете, и её мать всё ещё находятся под стражей в Турции. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Екатерины.

Согласно мнению экспертов, если её действия будут классифицированы как «оставление в опасности», ей грозит до одного года лишения свободы. Если же девушку будут судить по статье «покушение на убийство», она может оказаться за решёткой на срок до четырёх лет.

Есть предположение, что срок наказания для россиянки может быть уменьшен из-за состояния аффекта, в котором она находилась. Это может сработать, если удастся доказать, что Екатерина действительно не знала о своей беременности.

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Собянин рассказал о популярности инвестиционного портала среди москвичей
Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 миллионов раз
20 октября 2024, 11:35

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Единый инвестиционный портал Москвы посетили более трёх миллионов раз с начала 2024 года, что примерно на 30% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на инвестиционном портале действуют более 40 цифровых сервисов, при помощи которых предприниматели могут выбрать площадку или земельный участок для размещения там производства, подать заявку на получения льготного кредита или займа, запросить экспортну. поддержку. Также там можно найти данные о торгах по продаже и аренте или напрямую обратиться в органы власти.

Собянин подчеркнул, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Москвы и Минэкономразвития заключили меморандум о создании Единого инвестиционного портала России на основе московского. Также в стране была запущена инвестицонная карта, разработанная на основе московской. В 2025 году 16 субъектов России собираются отказаться от собственных региональных карт в пользу инвестиционной карты РФ.

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#москва
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#предприниматели
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Михаил Ефремов может отметить Новый год на воле
SHOT: Ефремов может выйти по УДО к Новому году из-за обострения болезни лёгких
20 октября 2024, 11:07

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)

Актёр Михаил Ефремов может отметить Новый год на воле. Его могут выпустить по УДО, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Ефремова могут условно-досрочно освободить из-за серьёзного обострения хронической обструктивной болезни лёгких.

В настоящее время актёр находится в Белгородской колонии. В её медчасти его лечат противовоспалительными средствами, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблемы с наличием медикаментов не фиксируются.

Информация о состоянии Ефремова постоянно меняется. Сначала SHOT писал, что состояние 60-летнего актёра резко ухудшилось – он с трудом дышит и практически не может говорить. Позднее УФСИН по Белгородской области сообщило, что эти сведения недостоверны, а состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное. Сейчас вновь появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем.

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#тюрьма
#здоровье
#уфсин
#болезни
#михаил
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Россиянам рассказали о способе увеличения пенсии
Peterburg2: россияне могут увеличить пенсию на 36%, регулируя трудовой стаж
20 октября 2024, 10:42

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне могут самостоятельно увеличить размер пенсии. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с порталом Peterburg2.
Так, россияне, достигшие пенсионного возраста, могут продолжить трудовую деятельность. За каждый дополнительный год работы предусматриваются премиальные коэффициаенты. Если человек будет работать ещё пять лет, то фиксированная выплата увеличится на 36%, а сумма пенсионных баллов вырастет на 45%.

При этом Власов добавил, что итоговая сумма пенсионных выплат индивидуальна, и зависит от стажа трудовой деятельности и личных решений каждого россиянина.

В России пенсия делится на фиксированную и страховую. Размер первой каждый год определяет государства, а вторая зависит от трудового стажа, и рассяитвается с учётом накопленных баллов.

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#россия
#пенсия
#выплаты
#пенсионеры
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Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы
20 октября 2024, 10:06

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом пресс-служба Росавиации написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения действовали до 09:30 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Подчеркнём, что ограничения в работе казанского аэропорта вводятся регулярно. В последний раз авиагавань прекращала работу 12 октября, до этого – 3 октября. Причины закрытия были те же. Также ранее в пресс-службе главы Татарстана отмечали, что в регионе выстроен план работы служб на случай угроз атак беспилотных летательных объектов.

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#аэропорт
#ограничения
#безопасность
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К сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на 587 тысяч долларов
20 октября 2024, 07:03

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

В Тверской районный суд города Москвы поступил иск к бизнесмену Арсению Шульгину, сыну известной певицы Валерии (настоящее имя — Алла Перфилова). Его сумма составляет 587 тысяч долларов.
Взыскать деньги с Шульгина требует другой предприниматель Валентин Демчук, передаёт ТАСС. Это указано в исковом заявлении, с которым ознакомился корреспондент агентства. В качестве основания для истребования указанной суммы истец указывает договор займа. В суде подтвердили, что приняли дело к производству ещё 7 июня. Его рассмотрение отложено до конца ноября. Отмечается, что окончательная сумма исковых требований несколько раз менялась.

Интересно, что в 2021 году Шульгина уже обвиняли в финансовом мошенничестве. Тогда суд обязал бизнесмена выплатить крупную сумму одному из потерпевших. Адвокат стороны обвинения рассказал, что сын певицы обещал продать их клиенту готовый бизнес по продаже мундштуков для кальяна. Тот перевёл Шульгину 1,6 миллиона рублей, однако товар получил с большой задержкой, причём только на 400 тысяч рублей. Всего пострадавшими тогда были признаны 55 человек.

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#певица
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Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в России
20 октября 2024, 04:28

Фото: istock/rebius

Самолет Ил-76 с 95 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, прибыл в Московскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Звезда», который транслировал кадры приземления самолета.
Отмечается, что военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждениях Министерства обороны РФ в Москве.

18 октября ведомство объявило, что 95 военнослужащих вернулись домой. Позже это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарное посредничество.

Ранее, после обмена российскими и украинскими военнопленными, Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов пообещало продолжить свою роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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