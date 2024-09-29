Адвокат Ефремова опроверг информацию о просьбе актера уйти танкистом в зону СВО

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Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что его подзащитный просил отправить его танкистом в зону СВО. Об этом он сообщил в беседе с каналом RTVI. По его словам, он работает с Ефремовым уже четыре года, часто видится с ними ни разу не слышал от него о таких планах.
«Я работаю с ним с 2020 года, у меня такой информации нет, честное слово. Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — приводят слова адвоката.О прошении Ефремова отправиться в зону СВО писал ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник из окружения семьи актера. Издание утверждало, что он хотел служить танкистом, так как умеет водить, а пить бросил уже давно — как попал в колонию. Отмечалось, что родным актера удалось отговорить его от такой затеи.
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