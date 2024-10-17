«Состояние удовлетворительное»: в УФСИН сообщили о здоровье Михаила Ефремова

Парки Подмосковья — это идеальное место для отдыха, прогулок и занятий спортом. Здесь можно насладиться живописными пейзажами, познакомиться с историей региона и просто приятно провести время в окружении природы. «Радио 1» расскажет о самых популярных парках Московской области, в которых можно по-настоящему отдохнуть.