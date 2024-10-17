«Состояние удовлетворительное»: в УФСИН сообщили о здоровье Михаила Ефремова

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения о резком ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова. Официальное сообщение ведомства появилось 17 октября.
«Информация в СМИ о плохом самочувствии Михаила Ефремова не соответствует действительности. Его состояние здоровья удовлетворительное, без каких-либо проблем. Он получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным контролем врачей», — цитирует заявление УФСИН РИА Носости.
Ранее канал SHOT сообщил, что в колонии у 60-летнего актера резко ухудшилось здоровье. Якобы он испытывал трудности с дыханием и почти не мог говорить.
8 июня 2020 года в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем «Jeep Grand Cherokee» пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице. За что Ефремов отбывает 7,5 лет в белгородской колонии.
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