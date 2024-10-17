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«Состояние удовлетворительное»: в УФСИН сообщили о здоровье Михаила Ефремова

В белгородском УФСИН опровергли слухи об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
17 октября 2024, 13:17
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения о резком ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова. Официальное сообщение ведомства появилось 17 октября.
«Информация в СМИ о плохом самочувствии Михаила Ефремова не соответствует действительности. Его состояние здоровья удовлетворительное, без каких-либо проблем. Он получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным контролем врачей», — цитирует заявление УФСИН РИА Носости.

Ранее канал SHOT сообщил, что в колонии у 60-летнего актера резко ухудшилось здоровье. Якобы он испытывал трудности с дыханием и почти не мог говорить.



8 июня 2020 года в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем «Jeep Grand Cherokee» пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице. За что Ефремов отбывает 7,5 лет в белгородской колонии.

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#здоровье
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#информация
#ефремов
Поезда ЦППК перейдут на зимний график 27 октября
17 октября 2024, 13:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На зимний график движения перейдут электрички Центральной пригородной пассажирской компании с воскресенья, 27 октября. Изменения затронут расписание на Горьковском, Павелецком, Киевском, Савёловском и Казанском направлениях, а также на Большом кольце Московской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Сезонные изменения в расписании связаны с тем, что осенью кончается дачный сезон и потребность пассажиров в поездках за город снижается. Поэтому на осенне-зимний период из расписания временно убирают так называемые «дачные» поезда», — отмечается в сообщении.
При этом несколько поездов на указанных направлениях будет введено взамен отменённых. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

Уточнить актуальное расписание электричек ЦППК пассажиры могут онлайн — на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК».

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#минтранс мо
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#железная дорога
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#график
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В Москве завершается строительство тоннеля под МЦД-4 на северо-востоке города
Десятков: тоннель под МЦД-4 на северо-востоке Москвы готов на 90%
17 октября 2024, 13:09

Фото: Пресс-служба ЦППК

Строительство путепровода тоннельного типа и пешеходного моста над четвёртым Московским центральным диаметром (МЦД-4) в створе улиц Двинцев и Складочной подходит к концу. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
Отмечается, что новый путепровод будет состоять из двух полос, по одной в каждом направлении. Он соединит улицы Складочную и Двинцев. В настоящее время готовность объекта уже превысила 90%, подчеркнул Десятков.

По его словам, сейчас там завершаются отделочные работы тоннельной части. Центральную часть путепровода возвели за три месяца. Для этого пришлось полностью разобрать железнодорожное полотно в момент остановки движения составов при подготовке к запуску МЦД-4. Сейчас специалисты заканчивают работы по реализации архитектурных проектных решений.

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#москва
#мцд-4
#строительство
#путепровод
#специалисты
#дороги
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В Минтранс Подмосковья поступило более 70 тыс. заявлений по деятельности такси
17 октября 2024, 12:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 70 тысяч заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего поступило более 70 тысяч заявлений на предоставление и аннулирование действия разрешения на такси. Свыше 54 тысяч заявлений получили положительные решения», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время в Московской области работает около 105 тысяч такси и свыше 34 тысяч перевозчиков. При этом число выдаваемых разрешений на работу такси постоянно растёт. Например, с начала текущего года было выдано в два раза больше разрешений, чем за аналогичный период прошлого года. Оформить разрешение помогает подмосковный чат-бот Анна.

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#минтранс мо
#такси
#московская область
#подмосковье
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«Мой папа – пример и опора!»: в России запустили семейный флешмоб ко Дню отца
В России запустили семейный флешмоб ко Дню отца «Мой папа – пример и опора!»
17 октября 2024, 12:25

Фото: istock/Choreograph

20 октября вся страна отмечает замечательный праздник – День отца. В преддверии этого дня Фонд Андрея Первозванного, с поддержкой народного художника России, академика Российской академии художеств и профессора Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Никаса Сафронова, а также Благотворительного фонда «Протек», запускает масштабный семейный флешмоб и зовет всех присоединиться.
Участникам предлагают поделиться фото или видео с поздравлениями и рассказами о своих папах. Можно вспомнить смешной или вдохновляющий эпизод из жизни папы или создать его портрет.

Принять участие в семейном флешмобе можно с 16 по 20 октября. Для этого нужно выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященный папе. Отметить пост хештегами #деньотца2024 и #ФондАндреяПервозванного. Аккаунт должен быть открыт. Также надо подписаться на страницы Фонда Андрея Первозванного и БФ «Протек»

Флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором определят 10 участников, которые получат подарки от партнеров. Информация об итогах розыгрыша призов появится 23 октября на сайте и странице ВК.

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#семья
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Пожизненно заключенный экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым
17 октября 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание за заказные убийства, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него помощи.
«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более, что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель. Но это не оправдывает меня и мои ошибки», — написал Арашуков в своих соцсетях.

Он также попросил Кадырова помочь ему и его семье в сложившейся ситуации, отметив, что кроме него никто не сможет этого сделать. Какая именно помощь требуется, бывший сенатор не уточнил.

Напомним, Арашуков отбывает пожизненный срок по делу о заказных убийствах в колонии «Черный дельфин». Такое же наказание получил и его отец. Следствие установило, что Арашуков создал преступное сообщество, которое действовало на территории Северо-Кавказского федерального округа, которое действовало около 17 лет.

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#наказание
#следствие
#отец
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В Подмосковье починили светофоры на 13 дорогах
17 октября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на 13 дорогах в одиннадцати подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры отремонтировали на Московской и Большевистской улицах в Дмитрове, на Советской улице в Бронницах, на Ново-Солдатской улице в Волоколамске и Теряевской улице в селе Тепяево Волоколамского округа, на Колхозной улице в Ивантеевке, на проспекте Космонавтов в Королёве, на Московской улице в Львовском микрорайоне Подольска, на Букинском шоссе в Лобне, на Советской улице в Щёлкове и на улице Вернова в Дубне», — говорится в сообщении.
Кроме того, кнопки доя пешеходов восстановили на светофорах на Кореневском шоссе в дачном посёлке Красково округа Люберцы и на 53-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.

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#минтранс мо
#светофор
#ремонт
#дороги
#автодор
#московская область
#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс по разработке игр
17 октября 2024, 11:39

Фото: пресс-служба всероссийского конкурса «Начни игру»

Завершился приём заявок на участие во всероссийском геймдев-конкурсе «Начни игру», от Московской области зарегистрировались более 4 тысяч участников, что вывело регион в первую двадцатку по числу заявок, сообщает пресс-служба конкурса.
«Трек «Создатель игр» третьего сезона конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выбрали 4 030 участников из Подмосковьчя. Всего в этом году на участие поступило 65 тысяч 674 заявки из всех 89 регионов России, а также из одиннадцати других стран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники конкурса могли заявить свои проекты на любое количество номинаций. При этом наиболее популярными основными номинациями оказались «Наука, образование и здравоохранение» и «Семейные игры» — по ним было направлено 125 и 122 проекта соответственно. А третье по популярности место заняла номинация «Регионы и языки России», по которой на конкурс прислали 105 игр. Среди партнёрских номинацией больше всего проектов — 184 — отправили на «Выбор VK Play».

Полная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.

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#московская область
#подмосковье
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Топ-15 парков Подмосковья для отдыха, прогулок и развлечений
17 октября 2024, 11:34

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Парки Подмосковья — это идеальное место для отдыха, прогулок и занятий спортом. Здесь можно насладиться живописными пейзажами, познакомиться с историей региона и просто приятно провести время в окружении природы. «Радио 1» расскажет о самых популярных парках Московской области, в которых можно по-настоящему отдохнуть.

Парки Подмосковья


Фото: Министерство благоустройства Московской области


Пехорка, Балашиха

Парк «Пехорка» — это современный парк, который река Пехорка делит на две части.

Здесь находятся шесть игровых площадок для детей. В зимнее время года можно кататься на коньках, а летом наслаждаться просмотром фильмов в летнем кинотеатре.

В парке «Пехорка» также имеются спортивные площадки, скейт-парк, лодочная станция, вейк-станция, верёвочный парк и зона для выгула собак.

Губайловский экопарк, Красногорск

На территории парка создана удобная дорожно-тропиночная сеть, которая повторяет исторические маршруты парка.

Для комфорта посетителей установлены освещение, камеры видеонаблюдения, урны, удобные скамейки, входные группы, тёплые туалеты, комната матери и ребёнка, а также пост охраны и навигационные указатели.

Кроме того, в парке оборудованы спортивные площадки, в том числе для маломобильных групп населения, зона для катания на маунтинбайке, уголок деревянного зодчества и площадка для выгула и дрессировки собак.

Для восстановления зелёных насаждений на территории экопарка была произведена компенсационная высадка сосен.

Лосиный Остров

Лосиный Остров расположен на территории Москвы и Московской области.

Лосиный Остров состоит из пяти функциональных зон: заповедной, особо охраняемой, зоны охраны исторических и культурных памятников, рекреационной и хозяйственной.

В этом парке можно встретить разнообразные виды животных и растений, в том числе те, которые занесены в Красную книгу.

Топ-3 парков для занятия спортом в Подмосковье


Фото: Одинцовский городской округ Московской области

  • Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, Одинцово

Парк пользуется популярностью среди любителей различных видов спорта, включая лыжные гонки, роллерный спорт, роликобежный спорт, скейтбординг, бег, скандинавскую ходьбу, велоспорт и воркаут. Кроме того, в парке проводятся занятия йогой.

Территория парка относится к особо охраняемой природной зоне «Подушкинский лесопарк», где проложены прогулочные и познавательные маршруты, а также учебные экологические тропы.

  • Парк Мещерский, Одинцово

Здесь есть лыжные и велосипедные трассы, футбольное поле, площадка для воркаута, прокат спортивного оборудования, включая велосипеды и ролики.

  • Парк «Сестрорецкий», Клин

На территории парка находится скейт-парк с памп-треком, верёвочный экстрим-парк, круглогодичные горки с щёточным покрытием и прокатом тюбингов, детский всесезонный сноуборд-парк, столы для настольного тенниса с возможностью аренды инвентаря.

Для любителей спокойного отдыха предусмотрены шахматные столы и буккроссинг.

Топ-3 парков для прогулок в Подмосковье

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • Городской парк культуры и отдыха, Солнечногорск


Городской парк в Солнечногорске — один из самых красивых уголков Подмосковья. Большая часть территории отведена под зону спокойного отдыха: пешеходные аллеи, скамейки, тропинки, зелёные лужайки.

Парк граничит с набережной озера Сенеж, где гостей ожидает благоустроенный пляж с белоснежным кварцевым песком.

  • Ивановские Пруды, Красногорск

В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» есть несколько чистых прудов, ухоженные аллеи и много зелени и деревьев.

На территории можно пройтись по прогулочным дорожкам, наслаждаясь красивыми видами.

  • Музей-заповедник «Архангельское», Красногорск

Парк в Архангельском — это выдающееся произведение садово-паркового искусства России. Его композиция отражает различные эпохи и культурные влияния.

Парк украшают террасы, фонтаны, мраморные скульптуры и бюсты античных богов, портреты древних военачальников и философов, а также произведения анималистики и вазы.

Топ-3 парков для отдыха в Подмосковье


Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • Парк при усадьбе Кривякино, Воскресенск


Усадебный парк Кривякино предоставляет разнообразные возможности для отдыха. Здесь можно прогуляться по красивым аллеям, полюбоваться природой и каскадными прудами, отдохнуть на скамейках или полежать на газоне.

Для детей в парке есть игровая площадка и сухой фонтан, где они смогут весело провести время. Также на территории имеются шахматный клуб, сцена с танцевальной площадкой и уличная библиотека.

  • «Наташинские пруды», Люберцы

Парк Наташинские пруды — популярное место отдыха жителей Люберец. На его территории находятся пруды, которые и дали парку название. Здесь можно прокатиться на катамаранах, лодках, вейкбордах и покормить уток.

  • Парк культуры и отдыха, Щёлково


Парк расположился на разных берегах реки Клязьмы. Один из старейших и наиболее посещаемых пляжей находится в Щёлковском городском парке. Здесь можно арендовать лежаки и зонты и расслабиться на пляже.

Топ-3 парков для развлечения в Подмосковье


Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • Парк Раздолье, Одинцово

Парк «Раздолье» предлагает разнообразные активности для посетителей всех возрастов. Здесь есть верёвочный городок, детские и спортивные площадки, аренда велосипедов и электромобилей, а также кафе и фудкорт.

Кроме того, в парке регулярно проходят различные мероприятия и мастер-классы.

  • Аттра-Град, Люберцы

Парк аттракционов «Аттра-Град» — идеальное место для весёлого времяпрепровождения детей и взрослых. В нём представлены разнообразные аттракционы, такие как колесо обозрения, картинг, надувной батутный комплекс и водные развлечения.

Также в парке имеется мини-зоопарк с живыми домашними птицами и кроликами, которых посетители могут угостить лакомствами

  • Парк приключений, Хотьково

Веревочный парк «Парк приключений» предлагает развлечения для всех возрастов. Здесь есть маршруты для детей и взрослых, а также сложные трассы для любителей адреналина.

Для самых маленьких посетителей предусмотрены батуты и игровая комната, а опытные инструкторы всегда готовы помочь. На территории парка также есть кафе, отдельные беседки для проведения мероприятий, бесплатные туалеты и просторная парковка.

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#аттракционы
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«Ветераны России» просят отказать SHAMAN в регистрации знака «Я русский»
17 октября 2024, 11:08

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России» обратились к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову с просьбой отказать заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации торгового знака «Я русский».
Ранее Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отправил в Роспатент две заявки на регистрацию одного и того же товарного знака — «Я русский», напоминает РИА Новости. Согласно первой, под этим брендом он может выпускать водку, вино, ликёр и другую алкогольную продукцию. Во второй заявке фигурируют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блёстки для тела и прочее).

В своём обращении «Ветераны России» просят отказать певцу в регистрации товарных знаков, так как это, по их мнению, затрагивает не столько правовые аспекты, сколько ценности, важные для каждого гражданина России. По мнению ветеранов, регистрация товарного знака с таким названием может привести к коммерциализации понятий, которые являются основой национальной идентичности и культурного наследия России. Они считают, что использование выражения «Я русский» в бизнес-целях противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа.

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