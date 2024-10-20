Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)
Актёр Михаил Ефремов может отметить Новый год на воле. Его могут выпустить по УДО, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Ефремова могут условно-досрочно освободить из-за серьёзного обострения хронической обструктивной болезни лёгких.
В настоящее время актёр находится в Белгородской колонии. В её медчасти его лечат противовоспалительными средствами, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблемы с наличием медикаментов не фиксируются.
Информация о состоянии Ефремова постоянно меняется. Сначала SHOT писал, что состояние 60-летнего актёра резко ухудшилось – он с трудом дышит и практически не может говорить. Позднее УФСИН по Белгородской области сообщило, что эти сведения недостоверны, а состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное. Сейчас вновь появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем.
Читайте также:
«Состояние удовлетворительное»: в УФСИН сообщили о здоровье Михаила Ефремова
Состояние актёра Михаила Ефремова резко ухудшилось
Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО
В настоящее время актёр находится в Белгородской колонии. В её медчасти его лечат противовоспалительными средствами, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблемы с наличием медикаментов не фиксируются.
Информация о состоянии Ефремова постоянно меняется. Сначала SHOT писал, что состояние 60-летнего актёра резко ухудшилось – он с трудом дышит и практически не может говорить. Позднее УФСИН по Белгородской области сообщило, что эти сведения недостоверны, а состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное. Сейчас вновь появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем.
Читайте также:
«Состояние удовлетворительное»: в УФСИН сообщили о здоровье Михаила Ефремова
Состояние актёра Михаила Ефремова резко ухудшилось
Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО
Анастасия Чинкова