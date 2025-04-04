Адвокат Ефремова раскрыл реальный диагноз актера

5 апреля в народном календаре отмечается Никонов день, который получил свое название в честь преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерского монастыря и ученого-летописца XI века. Этот день символизирует начало весенних забот и подготовки дома и сада к новому сезону. О том, что можно и нельзя ​делать, расскажет «Радио 1».