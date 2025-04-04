Адвокат Ефремова раскрыл реальный диагноз актера

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У актера Михаила Ефремова диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие заявления не соответствуют действительности. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru.
«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с легкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — подчеркнул юрист.Ранее телеграм-канал Mash писал, что сразу после освобождения Ефремова увезут в Москву на обследование, так как у него якобы обнаружены проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком.
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