«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Композитор Юрий Лоза прокомментировал информацию о возвращении актёра Михаила Ефремова в кино после освобождения из колонии по УДО. Он уверен, что артист будет играть всё без разбора.
Лоза выразил мнение, что режиссёры, которые хотят пригласить актёра в свои проекты, просто «планируют пропиариться на скандале». Это, в свою очередь, сделает из фильма рекламу, а моральный аспект в данном случае вообще никого не интересует.
Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля: что его ждёт дома?
«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии
Раскрыта предположительная стоимость лечения Михаила Ефремова в рехабе
«Артист может сыграть и помойное ведро, если его об этом попросят, как сказал однажды актёр Эрик Робертс. Я думаю, и Ефремов сыграет всё. Особой разборчивостью он никогда не отличался», – заявил Лоза, слова которого приводит издание «Абзац».Читайте также:
Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля: что его ждёт дома?
«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии
Раскрыта предположительная стоимость лечения Михаила Ефремова в рехабе
Анастасия Чинкова