В квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)
Квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов, пишет Telegram-канал SHOT.
Недвижимость актера шумоизолируют, чтобы сотрудники СМИ и соседи не смогли услышать, что там будет происходить. Сегодня к квартире Ефремова в Плотниковом переулке в центре Москвы подвозят шумоизоляционные материалы, ходом работ руководит 20-летняя дочь артиста Вера.
Примечательно, что после условно-досрочного освобождения артисту запрещено будет менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.
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Примечательно, что после условно-досрочного освобождения артисту запрещено будет менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.
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Екатерина Коршунова