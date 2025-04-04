«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Народный артист РСФСР Сергей Никоненко сейчас много времени проводит в Московском государственном академическом театре «Русская песня», где идут репетиции спектакля «Ради жизни на земле! Василий Теркин». Сергей Петрович играет роль солдата Теркина. Артист является и автором постановки совместно с режиссёром Любовью Гречишниковой.
На предложение пригласить в спектакль актёра Михаила Ефремова, который выйдет на свободу по УДО 9 апреля, Никоненко ответил категорическое «нет».
После выхода на волю Ефремову будет запрещено менять место жительства. Он вернётся в свою прежнюю квартиру в Плотниковом переулке, в центре Москвы, где проживал до ареста. Сейчас в ней идёт ремонт.
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«Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной», — цитирует слова Сергея Петровича VOICE.При этом 83-летний актёр и режиссёр заверил, что сын Олега Ефремова очень талантлив.
«Он хорошие спектакли ставил в «Современнике» — их было четыре или пять. Я убежден, что Галина Борисовна Волчек, конечно, ему бы передала театр, и никто бы не возражал в «Современнике» против него. Все знали, что это очень талантливый человек. Но как-то папа умел сочетать алкоголь и творчество. Здесь вот никак не получается. Поэтому убийца. Всё!» — поделился своим мнением Никоненко в интервью «АиФ».Михаил Ефремов уже получил на руки постановление об УДО. Несмотря на это, он продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. По словам адвоката актёра, после освобождения Ефремов пройдёт медицинское обследование, есть подозрения, что у артиста имеются проблемы с лёгкими, сердцем, позвоночником и желудком.
После выхода на волю Ефремову будет запрещено менять место жительства. Он вернётся в свою прежнюю квартиру в Плотниковом переулке, в центре Москвы, где проживал до ареста. Сейчас в ней идёт ремонт.
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Анастасия Чубина