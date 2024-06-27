Адвокат: Экс-министра обороны ДНР Стрелкова начали этапировать в колонию

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать из следственного изолятора в колонию. Об этом сообщил его адвокат Гаджи Алиев.
В разговоре с РИА Новости юрист уточнил, что о том, что Стрелков отправился по этапу, он узнал, когда захотел посетить своего клиента в СИЗО, а там ему сказали, что Стрелкова у них больше нет. Алиев также добавил, что пока остаётся неизвестным, какая будет конечная точка этапа.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм. Свою вину он не признал. Задержали бывшего министра обороны ДНР 21 июля 2023 года, в тот же день он был помещён под стражу. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
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Александр Бойцов