Суд признал законным приговор экс-главе Минобороны ДНР Стрелкову

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Бывшему главе Минобороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) оставили без изменений четырехлетний приговор по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом РИА Новости сообщили в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,– сказали в суде.
Так, приговор подлежит исполнению в ближайшее время, поскольку вступил в законную силу. В конце января Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года колонии общего режима с запретом администрирования сайтов на три года.
Стрелкову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в сети из-за двух публикаций в Telegram. Вину мужчина не признал. Задержали и арестовали бывшего главу Минобороны ДНР в июле прошлого года.
Ранее Стрелков служил в ФСБ, а в последнее время известен блогерской деятельностью.
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