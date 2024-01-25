«Служу отечеству»: Стрелков отреагировал на приговор суда

Фото: «Радио 1»
25 января Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева из зала суда.
Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
«Назначить Гиркину наказание в виде четырех лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Дело в отношении бывшего министра обороны ДНР было возбуждено 18 июля 2023 года. Стрелкова задержали в Москве через три дня.
Основанием для возбуждения дела стали два поста в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одной из записей он рассуждает о Крыме, во второй — о денежном довольствии военнослужащих. В материалах уголовного дела также есть комментарии некоего крымчанина, который, как утверждается, при чтении этих постов испытывал возмущение.
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