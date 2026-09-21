Адвокат Гейдаров объяснил, как взыскать с АЗС ущерб из-за плохого бензина

21 сентября 2026, 08:08

Адвокат Гейдаров призвал требовать деньги за поломку машины из-за плохого бензина

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Адвокат Эмин Гейдаров посоветовал водителям сразу остановить автомобиль при стуке в моторе, потере тяги или трудностях с запуском после посещения заправки. По его словам, дальнейшая поездка способна усугубить неисправность и затруднить установление ее причины.