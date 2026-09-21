Адвокат Гейдаров объяснил, как взыскать с АЗС ущерб из-за плохого бензина
Адвокат Эмин Гейдаров посоветовал водителям сразу остановить автомобиль при стуке в моторе, потере тяги или трудностях с запуском после посещения заправки. По его словам, дальнейшая поездка способна усугубить неисправность и затруднить установление ее причины.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист рекомендовал доставить машину в автосервис на эвакуаторе. Там следует оформить документы о выявленных повреждениях. Затем владельцу потребуется провести независимую проверку качества топлива и техническую экспертизу автомобиля.
Для претензии к АЗС пригодятся экспертные выводы, заказ-наряды из сервиса и подтверждение покупки бензина. Кассовый чек желательно сохранить, однако его отсутствие не лишает автомобилиста права требовать компенсацию. Факт заправки подтвердят банковская выписка, сведения из приложения программы лояльности или иные материалы.
После получения результатов исследований водителю нужно направить владельцу станции письменную претензию. В ней следует указать сумму ремонта, затраты на эвакуатор и оплату экспертиз.
При отказе компании возместить расходы автомобилист вправе подать иск. Помимо ущерба, закон позволяет требовать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — 50% от суммы, присужденной судом. Срок исковой давности по таким требованиям составляет три года.
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