Карьерный консультант Курбанова призвала не связывать будущее с одной отраслью

21 сентября 2026, 07:28

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Основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала карьерные установки, способные помешать специалистам в 2026 году. По ее мнению, сотрудникам важно развивать гибкость, осваивать новые навыки и не рассчитывать лишь на одного работодателя или рынок.