Карьерный консультант Курбанова призвала не связывать будущее с одной отраслью
Основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала карьерные установки, способные помешать специалистам в 2026 году. По ее мнению, сотрудникам важно развивать гибкость, осваивать новые навыки и не рассчитывать лишь на одного работодателя или рынок.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что привычная модель продвижения по служебной лестнице теряет актуальность. Компании сокращают число управленческих уровней, а рутинные функции руководителей переходят к цифровым инструментам и ИИ-агентам. Поэтому борьба за позиции начальников станет заметно жестче.
Еще одной рискованной установкой Курбанова считает отказ руководителей от практической работы. Менеджер, не умеющий пользоваться профильными программами или анализировать данные в таблицах, попадает в зависимость от команды. Без развитого лидерства и стратегического взгляда такой сотрудник теряет устойчивость на рынке труда.
Отдельное внимание консультант уделила привязке к одной индустрии. Специалисту стоит учиться переносить опыт между разными сферами, поскольку кризис в конкретной отрасли способен резко сузить возможности для трудоустройства.
Курбанова призвала не относиться к дополнительным проектам как к нарушению карьерных правил. Консультации, личный блог или собственное дело допустимы, если они не мешают обязанностям по основному месту работы и не противоречат условиям договора.
Эксперт добавила, что лояльность компании и подробный карьерный план уже не гарантируют стабильности. Рынок меняется быстро, поэтому работнику полезно воспринимать себя как самостоятельный профессиональный проект: укреплять репутацию, расширять компетенции и создавать несколько источников дохода.
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