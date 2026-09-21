МВД посоветовало немедленно прерывать звонки о «кредитах» и счетах
МВД России предупредило граждан о телефонных мошенниках, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов. Если собеседник говорит о якобы оформленном кредите, попытке списать деньги или угрозе банковскому счету, разговор нужно сразу завершить.
В беседе с РИА Новости представители ведомства подчеркнули, что настоящие правоохранители не решают вопросы защиты средств по телефону. В МВД назвали такие обращения схемой обмана и призвали не вступать в диалог с неизвестным абонентом.
Злоумышленники нередко представляются работниками банков и мобильных операторов. Они пытаются вызвать тревогу и убедить человека сообщить персональные сведения, коды из СМС или перевести деньги на «безопасный» счет.
В ведомстве советуют не перезванивать по номеру, с которого поступил подозрительный вызов. При необходимости проверить информацию следует самостоятельно связаться с банком или оператором по официальным контактам.
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