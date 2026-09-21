МВД посоветовало немедленно прерывать звонки о «кредитах» и счетах

21 сентября 2026, 07:38

Фото: iStock/Dzurag

МВД России предупредило граждан о телефонных мошенниках, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов. Если собеседник говорит о якобы оформленном кредите, попытке списать деньги или угрозе банковскому счету, разговор нужно сразу завершить.