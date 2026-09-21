Россияне решили сэкономить на ремонте и взяться за часть работ сами
В ближайшие шесть месяцев 80% россиян, планирующих обновить жилье, собираются выполнять ремонт самостоятельно хотя бы частично. Такие результаты показало исследование компании РОКВУЛ.
В беседе с «Газетой.Ru» представители компании сообщили, что 46% участников хотят обойтись помощью родственников и знакомых, без привлечения строительной бригады. Еще 40% намерены звать мастеров лишь для задач, где требуются специальные навыки. Полностью доверить ремонт специалистам готовы 14% респондентов.
Главным мотивом для самостоятельной работы стала экономия — ее назвал 51% опрошенных. Еще 23% столкнулись с трудностями при поиске опытных исполнителей. Освоить практические навыки во время ремонта хотят 15% участников исследования.
Самыми популярными планами стали покраска стен и оклейка обоями: эти работы выбрали 52% россиян. Сантехнику хотят заменить 34% участников. По 27% собираются обновить полы, окна или двери.
При этом 65% респондентов хотя бы раз переносили ремонт из-за нехватки опыта и знаний. Среди типичных просчетов участники назвали лишние закупки материалов, неверный расчет общего бюджета и попытки справиться со слишком сложными работами без специалистов.
Эксперты советуют заранее готовить смету и закладывать в нее запас средств. Работы, от которых зависит безопасность жилья, лучше поручать профессионалам. В опросе участвовали более 1,5 тысячи россиян.
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