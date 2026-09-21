Россияне решили сэкономить на ремонте и взяться за часть работ сами

21 сентября 2026, 07:13

Фото: iStock/audioundwerbung

В ближайшие шесть месяцев 80% россиян, планирующих обновить жилье, собираются выполнять ремонт самостоятельно хотя бы частично. Такие результаты показало исследование компании РОКВУЛ.