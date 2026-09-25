Эндокринолог назвала завтрак для поддержки прочности костей
Эндокринолог Рима Патель предложила включить в утренний рацион греческий йогурт с миндалем, семенами чиа и клубникой. Такое сочетание помогает восполнять питательные вещества, важные для сохранения костной ткани.
В беседе с Parade врач уточнила, что стоит выбирать простой витаминизированный греческий йогурт без лишних добавок. Он служит источником кальция и полноценного белка. На долю белка приходится примерно половина объема костной ткани.
Миндаль обеспечивает организм магнием — этот элемент участвует в формировании костей. Семена чиа содержат магний, кальций растительного происхождения, фосфор, железо и цинк.
Клубника дополняет блюдо витамином C. По словам Патель, он поддерживает восстановительные процессы в костной ткани и обладает противовоспалительным действием. Врач отметила, что такой завтрак дает организму набор макро- и микроэлементов для поддержания прочности скелета.
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