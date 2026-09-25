Эндокринолог назвала завтрак для поддержки прочности костей

25 сентября 2026, 10:06

Греческий йогурт и миндаль на завтрак полезны для здоровья костей

Фото: iStock/brizmaker

Эндокринолог Рима Патель предложила включить в утренний рацион греческий йогурт с миндалем, семенами чиа и клубникой. Такое сочетание помогает восполнять питательные вещества, важные для сохранения костной ткани.