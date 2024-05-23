Адвокат Калинов объяснил, почему Исинбаевой не грозит наказание за налоги

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что двукратной олимпийской чемпионке в прыжке с шестом Елене Исинбаевой не грозит уголовное наказание за неуплату налогов, поскольку она не уклонялась от налоговой системы.
Он отметил, что единственное, что может грозит спортсменке – блокировка её счетов.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов.
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«Ей ничего не грозит. Это неуплата налогов, а не уклонение от уплаты: ей выставили счета — она их не оплатила. Если бы речь шла об уходе от налоговой системы, о попытке скрыть доходы, сумма была бы гораздо больше. Заблокируют ей счета, потом отдадут дело приставам до исполнения. Возможно, арестуют имущество. Пока она не погасит задолженность, будет запрет на регистрационные действия», — пояснил в беседе с Газета.ру Калинов.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов.
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Мелисса Тимофеева