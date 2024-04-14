Блогера Портнягина обвинили в неуплате налогов на 124 млн рублей

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Блогеру-миллионнику Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом изданию РИА Новости сообщил правозащитник бизнесмена Михаил Мушаилов.
По словам адвоката, Портнягин признал свою вину и возместил всю сумму неоплаченных налогов.
Следственный комитет установил, что предпринимать, основатель бизнес-клуба, блогер Дмитрий Портнягин и его супруга с 2018 по 2020 годы не выплатили налоги на сумму 124 миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали супругу предпринимателя и потребовали объяснений. Вскоре Портнягин вышел на связь с правоохранителями, сообщил, что находится в зоне проведения СВО и намерен в срочном порядке оплатить задолженность.
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