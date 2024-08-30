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Адвокат Калинов раскрыл последствия объявления Алиева в международный розыск

Адвокат Калинов допустил арест Алиева при объявлении его в международный розыск
30 августа 2024, 19:42
Фото: iStock/TheaDesign

Фото: iStock/TheaDesign

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов допустил объявление бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева в международный розыск после его призывов к убийству мирных жителей Курской области.
Он отметил, что в таком случае его могут арестовать в какой-нибудь стране и экстрадировать в Россию.

«Если он несколько раз высказывался, будет несколько эпизодов — даже если по одной статье. В случае уголовного дела его могут объявить в международный розыск, арестовать и экстрадировать в Россию — если, например, он поедет отдыхать в Эмираты, его могут там арестовать», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Калинов.



Депутат Госдумы Виталий Милонов также жёстко высказался по поводу слов Алиева.

«Меня возмутила эта мразь Алиев. Наши фанаты есть везде, и хочется, чтобы они нашли эту мразь и заставили извиняться за свои слова. Подонок, мы его везде найдем. Теперь он уже никогда не будет в безопасности и каждый день должен ждать встречи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Милонов.

Ранее Виталий Милонов говорил, что такие слова Александра Алиева не останутся без внимания российских спецслужб и за подобные высказывания он будет отвечать по всей строгости.

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#розыск
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#депутат
#виталий милонов
В Кашире с начала года провели капремонт в семи многоквартирных домах
30 августа 2024, 20:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире продолжается работа по капремонту многоквартирных домов. За этот год привели в порядок семь МКД, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«На нашей территории порядка 65-70% домов имеют значительную степень износа. Поэтому большое внимание мы уделяем состоянию кровель, фасадов, содержанию подъездов и подвалов. В этом году выполнены работы в семи МКД, продолжаются работы в 15 многоквартирных домах», – рассказал Шувалов.
Важным направлением работы он назвал привлечение инвестиций. В Кашире сейчас реализуется 11 проектов на 32 млрд рублей. Это позволит создать 9,2 тыс. рабочих мест. В активной стадии реализации – такие проекты, как предприятие «Л-ПАК Кашира» по выпуску упаковочной продукции и гофрированного картона, завод по производству универсальной строительной системы из лёгкого бетона ООО «Префабрика АГ». На заводе по производству сжиженного природного газа марки Б ООО «Новатэк-СПГ топливо Кашира» завершаются пуско-наладочные работы. Готовность объекта составляет 99%.

Развивается особая экономическая зона «Кашира» площадью 492 га. Она обеспечена всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами. Сейчас в ней работают восемь инвесторов, со статусом резидентов – семь.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#михаил шувалов
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#губернатор
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Реконструкцию магистральной теплосети в Кашире завершат в сентябре
30 августа 2024, 19:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире активной фазе – подготовка к отопительному сезону. В сентябре в городском округе завершат реконструкцию магистральной теплосети, а в следующем году построят четыре котельные.
Об этом глава муниципалитета Михаил Шувалов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Очень важные программы мы реализуем в Кашире. Это, прежде всего, модернизация ЖКХ. Когда я встречался с жителями, от них звучал большой запрос и на качественную воду, и на замену труб», – сказал Воробьёв.
«Мы опрессовали все 139 км теплосетей, подготовили все 40 наших котельных. Что касается мнонгоквартирных домов, то на сегодня их готовность к отопительному сезону – 61 %. До 15 сентября необходимые работы закончим. Большая программа у нас по ремонту сетей. Завершаем реконструкцию магистральной теплосети, которая проходит по самому многочисленному району нашего городского округа – Кашира-2, где живут 25 тыс. человек», – сообщил Шувалов.
Также на улице Стрелецкой приступили к строительству блочно-модульной котельной. Она будет обеспечивать теплом 14 МКД, Дом культуры и административно-промышленные здания. Работы завершат в этом году.

В следующем году возведут ещё три БМК: на улицах Коммунистическая, 1-я Дзержинская и Ильича. Кроме того, обновят участки теплосетей суммарной протяжённостью 19,5 км. Помимо этого, планируется строительство шести центральных тепловых пунктов в мкр. Кашира-2.

В этом году в округе завершили работы по капитальному ремонту водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6а в мкр. Ожерелье. Сейчас идёт строительство магистральных водопроводных сетей в мкр. Кашира-2, протяженностью 37 км.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#глава
#шатура
#михаил шувалов
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#капремонт
#строительство
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Алексей Попов назвал Алиева психом
30 августа 2024, 19:54

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов заявил, что слова с призывами к ВСУ бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева сказаны не от большого ума, а сам Алиев, по его мнению, является психом.
«Это сказано не от большого ума. Понятно, что такое могут говорить только психи или слишком неуравновешенные люди. Не уверен, что он появится в России, поэтому, возможно, наказание и не понесет. Это его слова, ему с этим жить. Дичь полная», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Попов.

А экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что Алиев является абсолютно безбашенным человеком. Он объяснил, что спортсмен настолько скатиться мог из-за злоупотребления алкоголем.

«Он — абсолютно безбашенный человек, непредсказуемый. И вместе с Милевским они куролесили очень прилично. Он и в Москве пытался это делать. Мы понимали, что этого допускать нельзя, и старались его держать в ежовых рукавицах в плане дисциплины. У него и дома не ладилось с женой. Всё из-за злоупотребления алкоголем», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Наумов.

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов допустил объявление бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева в международный розыск после его призывов к убийству мирных жителей Курской области.

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#дело
#розыск
#мнение
#спортсмен
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В сентябре в Кашире откроют после капремонта школу и детсад
30 августа 2024, 19:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире в сентябре откроют после капитального ремонта школу и детский сад. Об этом глава городского округа Михаил Шувалов доложил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Шувалов возглавил муниципалитет в июле прошлого года. Губернатор поинтересовался, как реализуются приоритетные программы, а также напомнил, что скоро в Шатуре состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«Знаю, что вы стараетесь осуществить максимум перемен, которые ждут люди. Насколько это заметно, покажут, в том числе, выборы в сентябре. Важно, чтобы они прошли легитимно, а всем жителям было удобно проголосовать», – отметил Воробьёв.
Уже в понедельник стартует новый учебный год. В Кашире за парты сядут 6,8 тыс. детей, а в дошкольные отделения пойдут более 2,5 тыс. малышей. Образовательный процесс будут вести свыше 260 учителей и 160 воспитателей.
«Мы уже проверили все наши объекты образования – у нас 12 школ и 10 дошкольных отделений. Они готовы принять детей. В этом году мы привлекли пять новых учителей. Это жители нашего округа, которые закончили учебу в высших учебных заведениях и вернулись к нам заниматься с подрастающим поколением», – рассказал Шувалов.
Он добавил, что второй смены в школах нет, педагогический состав полностью укомплектован.

В прошлом году в Кашире отремонтировали школу №9, в этом – СОШ № 10 и её дошкольное отделение. Они откроются 2 сентября. Кроме того, проведён текущий ремонт Тарасковской школы и Центра дополнительного образования.

В 2026 году запланирован капремонт Детской школы искусств в мкр. Ожерелье, Центра культурных инициатив, школы №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова, а также СОШ №7 с углублённым изучением отдельных предметов.

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#шатура
#михаил шувалов
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#выборы
#школы
#детсад
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Замдиректора ФСИН Щербаков поздравил школьниц Можайской колонии с началом учебного года
Замдиректора ФСИН поздравил школьниц Можайской колонии с началом учебного года
30 августа 2024, 19:19

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков посетил с рабочим визитом Можайскую воспитательную колонию. В сопровождении начальника территориального органа Александра Ветрова он познакомился с работой средней школы, расположенной на территории исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Московской области.
Директор образовательного учреждения, заслуженный учитель России Ольга Князькова рассказала об организации учебно-воспитательного процесса, о педагогическом коллективе и успеваемости учащихся, а также о внеклассной и кружковой работе. Как отметила директор школы, главная задача – создание условий для всестороннего развития личности воспитанниц, поддержка их творческой активности, инициативы и самостоятельности.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Затем Щербаков встретился с воспитанницами колонии, поздравил девушек с предстоящим началом нового учебного года, вручил рюкзаки со школьными принадлежностями и сладкие подарки.
«Я поздравляю вас с началом учебного года. Уже через два дня вы приступите к учёбе. Ваша цель должна быть в том, чтобы найти свой путь. Желаю вам войти в уже взрослую жизнь состоявшимися людьми», – сказал Сергей Щербаков.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Князькова провела экскурсию по учебным аудиториям. В распоряжении педагогов есть необходимое оборудование, компьютерный класс, интерактивные доски и наглядные пособия, позволяющие осваивать школьную программу. Ученицы более 10 лет подряд входят в топ-3 сильнейших Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». В этом году воспитанница МВК стала победительницей этого конкурса.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Также Сергей Щербаков побывал в школьном военно-патриотическом музее, созданном сотрудниками и воспитанниками колонии. Фонд музея постоянно изучается и пополняется. Кроме того, в музее организована работа кружка «Героические страницы истории».

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Во время обхода воспитательной колонии Щербаков также проверил условия проживания несовершеннолетних.

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#школьники
#1 сентября
#образование
#подмосковье
#московская область
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В Москве показали макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет»
30 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/denisgo

Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» продемонстрировали в Москве. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
Отмечается, что поезд установили на Манежной площади в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Вход на выставку бесплатный. Посетить вагон можно до 8 сентября этого года.




Согласно информации источника, строить российские поезда будет группа «Синара» совместно с «Трансмашхолдингом». По словам вице-президента «Синары» Александра Мишарина, первые элементы российских поездов начнут создавать уже в этом году.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «‎Ласточка». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#транспорт
#поезда
#мцд
#вагон
#вокал
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В этом году в Королёве откроют стадион и благоустроят сквер им. Ленина
30 августа 2024, 18:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Королёве идет активная работа по благоустройству общественных пространств.
Об этом глава городского округа Игорь Трифонов доложил в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«В этом году мы завершаем благоустройство сквера им. Ленина в центральной части города. На следующий год будем делать благоустройство сквера возле проходной РКК «Энергия», нашего крупнейшего работодателя. И важнейший проект – это благоустройство Папанинской дачи в микрорайоне Юбилейный», – рассказал Трифонов.
Этой осенью в мкр. Юбилейный также откроется после реконструкции стадион «Чайка». Там обновили трибуну и подтрибунные помещения, установили новые спортивные площадки, современную систему освещения и табло. Сейчас на территории идёт благоустройство.

В планах на 2025 год – установить хоккейную площадку на ул. Орджоникидзе и начать капремонт четырёхзального корпуса на территории спорткомплекса «Вымпел».

Одна из задач, стоящих перед муниципалитетом – привлечение инвестиций. Сейчас на разных этапах реализации в округе – 16 проектов на сумму 6,1 млрд рублей. Это позволит создать свыше 800 рабочих мест. Половину из них планируют ввести в эксплуатацию в этом году, – например, проект модернизации технологической линии на предприятии ООО «ВКУС ДЕТСТВА». Инвестиции составят порядка 650 млн, на предприятии создадут 130 рабочих мест.

6-8 сентября в Королёве состоятся выборы в местный Совет депутатов. Как отметил Воробьёв, важно обеспечить всё необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью ДЭГ.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#игорь трифонов
#благоустройство
#королёв
#наукоград
#скверы
#стадион
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Астрофизик Панов объяснил ненужность ядерного оружия в борьбе с астероидами
30 августа 2024, 18:24

Фото: iStock/buradaki

Доктор физико-математических наук, астрофизик Александр Панов заявил, что в борьбе с астероидами ядерное оружие не нужно применять.
Так он прокомментировал предложение китайских учёных защищаться от астероидов ядерным оружием.

«Да, они действительно несут опасность. Астероиды могут попасть в Землю. Но ядерное оружие не нужно, чтобы сбивать их, если только в экстремальной ситуации», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Панов.

Немного отличное мнение об этом вопросе высказал генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

«Говорить о том, что за неделю до столкновения возможны только ядерные средства, по-моему, некорректно. Возможно, достаточно будет и кинетического удара, чтобы подправить траекторию астероида, и он пролетел мимо. Если траектория объекта действительно такая, что столкновения не избежать, и он слишком большой, чтобы сдвинуть его кинетическим ударом, тогда единственный вариант – применять ядерные технологии», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.

Ранее сообщалось, что капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки.

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#россия
#оружие
#космонавт
#технологии
#ядерное оружие
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Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок
30 августа 2024, 18:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовка системы ЖКХ Королёва к осенне-зимнему сезону будет завершена в срок. Об этом глава городского округа Игорь Трифонов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Большая работа идет по модернизации системы ЖКХ. Я очень надеюсь, что вы также держите руку на пульсе», – сказал Воробьёв.
Как отметил Трифонов, в Королёве введена в эксплуатацию новая котельная на ул. Пионерская, модернизированы две магистрали протяжённостью 2,9 км от самых крупных котельных центра города – «Самаровка» и «Новые Подлипки». Последняя сейчас также модернизируется.
«Реконструкцию сетей вдоль проспекта Космонавтов, а также двух закольцовок, о которых я вам ранее докладывал, в микрорайоне Юбилейный и в центральной части города, мы завершаем к началу отопительного периода. Подготовка к осенне-зимнему сезону будет выполнена в срок в полном объёме. Риски начала отопительного периода отсутствуют», – отметил глава муниципалитета.
Он добавил, что в следующие два года должны завершить обновление водоводов, капремонт основных тепловых магистралей протяжённостью 23 км. До конца 2026-го будут капитально отремонтированы ещё четыре котельные: «3,3А» в мкр. Юбилейный, а также «Текстильщик», «Самаровка» и «Альфа-Лаваль».

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#подмосковье
#московская область
#королёв
#наукоград
#жкх
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#губернатор
#андрей воробьёв
#игорь трифонов
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