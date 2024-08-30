Адвокат Калинов раскрыл последствия объявления Алиева в международный розыск

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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов допустил объявление бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева в международный розыск после его призывов к убийству мирных жителей Курской области.
Он отметил, что в таком случае его могут арестовать в какой-нибудь стране и экстрадировать в Россию.
Депутат Госдумы Виталий Милонов также жёстко высказался по поводу слов Алиева.
Ранее Виталий Милонов говорил, что такие слова Александра Алиева не останутся без внимания российских спецслужб и за подобные высказывания он будет отвечать по всей строгости.
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«Если он несколько раз высказывался, будет несколько эпизодов — даже если по одной статье. В случае уголовного дела его могут объявить в международный розыск, арестовать и экстрадировать в Россию — если, например, он поедет отдыхать в Эмираты, его могут там арестовать», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Калинов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов также жёстко высказался по поводу слов Алиева.
«Меня возмутила эта мразь Алиев. Наши фанаты есть везде, и хочется, чтобы они нашли эту мразь и заставили извиняться за свои слова. Подонок, мы его везде найдем. Теперь он уже никогда не будет в безопасности и каждый день должен ждать встречи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Милонов.
Ранее Виталий Милонов говорил, что такие слова Александра Алиева не останутся без внимания российских спецслужб и за подобные высказывания он будет отвечать по всей строгости.
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Мелисса Тимофеева