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Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев, который в настоящее время поддерживает Вооружённые силы Украины, обратился к бойцам, находящимся в Курской области с призывом убивать мирных жителей. Об этом сообщили в RT.
«Я хочу попросить вас беречь себя, двигаясь вперёд. Нас не победить», — написал Алиев в своих социальных сетях.Однако в том же сообщении он призвал к уничтожению даже мирного населения региона.
Александр Алиев родился в Хабаровске. Он имеет гражданство России и Украины. В 2010 году он играл за «Локомотив».
По информации Telegram-канала «Baza», у него есть родственники в Курске.
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