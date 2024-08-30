Против экс-футболиста «Локомотива» Алиева открыли дело о призывах к терроризму

Фото: Фотобанк Московской области
Уголовное дело по подозрению в призывах к терроризму возбудили на бывшего игрока московского «Локомотива» Александра Алиева, информирует Следком.
«…Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)» — сказано в сообщении.
По информации следователей, Алиев разместил видеозапись, где призывал украинских неонацистов совершать теракты под Курском. Футболиста объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что заслуженного тренера по хоккею Григория Савельева ударили табуреткой в больнице Екатеринбурга. Мужчина сейчас в коме, полиция проводит проверку по факту происшествия.
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Никита Кротов