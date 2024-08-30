Против экс-футболиста «Локомотива» Алиева открыли дело о призывах к терроризму

Заслуженного тренера по хоккею 79-летнего Григория Савельева ударил сосед по палате в больнице Екатеринбурга, информирует Ural Mash. Уточняется, что Савельев болен сахарным диабетом, а накануне ему ампутировали пальцы на ногах. Мужчина не спал, поэтому ходил по палате.