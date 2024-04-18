Адвокат Карабанов заявил о праве оренбуржцев на компенсацию за дамбу

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что оренбуржцы, которые самостоятельно возвели дамбу для защиты от наводнения, не просто не должны привлекаться к ответственности за такое самоуправство, но и требовать от местных властей компенсацию.
Он отметил, что такие сооружения, как дамба, являются стратегическими, поэтому самостоятельно возвести их сложно – нужно проходить долгую и тщательную процедуру проверки государством. Однако этот случай, считать адвокат, исключение.
Ранее правительство Оренбургской области сообщало, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки.
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«Люди действовали в чрезвычайных условиях, что нивелирует всю ответственность, которая могла бы наступить. Люди, построившие дамбу, должны выйти с заявлением, что их губернатор со своими обязанностями не справляется, из-за чего им приходится возводить стратегические объекты самим! Граждане имеют право требовать компенсацию за потраченные средства и силы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Карабанов.
Ранее правительство Оренбургской области сообщало, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки.
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Мелисса Тимофеева