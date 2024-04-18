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Адвокат Карабанов заявил о праве оренбуржцев на компенсацию за дамбу

18 апреля 2024, 20:08
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что оренбуржцы, которые самостоятельно возвели дамбу для защиты от наводнения, не просто не должны привлекаться к ответственности за такое самоуправство, но и требовать от местных властей компенсацию.
Он отметил, что такие сооружения, как дамба, являются стратегическими, поэтому самостоятельно возвести их сложно – нужно проходить долгую и тщательную процедуру проверки государством. Однако этот случай, считать адвокат, исключение.

«Люди действовали в чрезвычайных условиях, что нивелирует всю ответственность, которая могла бы наступить. Люди, построившие дамбу, должны выйти с заявлением, что их губернатор со своими обязанностями не справляется, из-за чего им приходится возводить стратегические объекты самим! Граждане имеют право требовать компенсацию за потраченные средства и силы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Карабанов.



Ранее правительство Оренбургской области сообщало, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки.

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#оренбургская область
Профессор Снегуров раскрыл причины большого числа контрольных в школе
Профессор Снегуров: Большое число контрольных связано с подготовкой к ЕГЭ
18 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/goc

Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров заявил, что большое количество контрольных работ в школе, особенно в старших классах, связано с подготовкой к итоговым экзаменам, ЕГЭ.
«Вопрос с контрольными включает весь спектр проблем в школьном обучении и воспитании. Надо отменить ЕГЭ, точнее сдвинуть его на периферию аттестации, так как проверочные и контрольные с девятого по одиннадцатый классы во многом связаны с формальной подготовкой к ЕГЭ. Тренируют к подготовке к ЕГЭ чуть ли не через урок, а от этого зависят рейтинги», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Снегуров.

Ранее Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что количество контрольных работ в школах надо сократить.

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#дети
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В российских школах предложили сократить число контрольных
Волынец заявила о необходимости сократить число контрольных в школах
18 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что количество контрольных работ в школах надо сократить.
Она добавила, что дети не должны испытывать стресс перед такими работами, поэтому они заранее должны знать о характере и дате проведения контрольных.

«Надо приводить всё в соответствие и прекращать стращать детей проверочными работами. Дети должны знать, что есть определенный минимум. Дети заранее должны знать, какая это будет контрольная работа. Весь учебный процесс должен быть выстроен так, чтобы подготовить ребёнка к контрольной, чтобы он не испытывал стресс, а проявил все свои знания», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Волынец.

Ранее кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович также высказывал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.

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#дети
#работа
#стресс
#школа
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Подмосковных строителей поблагодарили за восстановленный в Мариуполе детсад
18 апреля 2024, 19:37

Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

В Мариуполе начал работу ясли-сад «Орешек», восстановленный строителями из Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который в ходе поездки в Донецкую Народную республику открыл обновлённый садик.
Вместе с вице-премьером в церемонии участвовали представители руководства ДНР и заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Алексей Матрёнин.
«Сложилась хорошая традиция – в каждый приезд регионах мы открываем в новых один-два восстановленных или построенных соцобъекта. В этот раз очень хорошее впечатление оставил детский сад «Орешек» на 110 малышей, который от и до отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и «Единый заказчик». Заведующая детсадом Елена Олеговна провела меня и главу ДНР Дениса Пушилина по ярким игровым комнатам, уютным спальням, показала пищеблок, где всё новое и современное», – написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.


Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО
«Я могу только сослаться на Марата Шакирзяновича, который сказал, что город преобразился, обрёл своё лицо. Это многоквартирные дома-парусники, которые год назад представляли собой остовы, а сегодня это – полноценные МКД с ремонтом внутри и с сохранённой лепниной советского периода с космонавтами. Ну и, конечно, детский садик, школы, больницы. Это всё, что Московская область делает в Мариуполе и на присоединённых территориях. Эта тема находится на особом контроле губернатора», – заявил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

Он подчеркнул, что по объёму работ на новых территориях Московская область является лидером.
«Сегодня мы восстанавливаем объекты и в Луганской, и в Запорожской областях. Считаю, что это справедливая оценка работы наших строителей, которые вместе с Маратом Шакирзяновичем присутствовали там, показывали, докладывали о результатах своей работы. А самое главное – оценка детей, которые теперь с удовольствием проводят время, играют и обучаются в новых зданиях, которые были раньше руинами», – отметил Хромушин.
Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

Детский сад не видел ремонта более 20 лет, а само здание было возведено в 1962 году. Подмосковные строители выполнили перепланировку внутренних помещений, заменили и возвели новые перегородки, провели отделочные работы. Помимо этого, они заменили кровлю, утеплили и отремонтировали фасад, смонтировали системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а также новую систему наружного освещения. Они провели благоустройство прилегающей территории и установили современные детские архитектурных формы.
«Строители из Московской области в очередной раз показали самый высокий класс – после восстановления в Мариуполе открыли ясли-сад «Орешек». Здание получилось очень ярким и уютным, а внутри установлена самая современная и передовая техника», – сказано в телеграм-канале Фонда капитального ремонта Московской области.

Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

В восстановлении садика были задействованы более 50 рабочих и четыре единицы строительной техники.
«Нужно было видеть восторг детей и радость родителей, когда они осматривали уютные помещения, готовые принять маленьких воспитанников. Строители Московской области сделали нам самый настоящий подарок», – поделилась заведующая детским садом Елена Васина.

Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

Рядом с дошкольным учреждением расположен ещё один объект, который восстанавливают подмосковные строители, – средняя школа №4.

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#строительство
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#вице-губернатор
#евгений хромушин
#московская область
#подмосковье
#детсад
#дети
#детский сад
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Запашный предупредил об обманчивости милой внешности панд
18 апреля 2024, 19:22

Фото: iStock/Foreverhappy-Mee

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что милая внешность панды обманчива.
Он предупредил, что с этими животными надо вести себя осторожно, поскольку этот тот же самый медведь, который при желании может причинить серьёзный вред.

Так Запашный прокомментировал случай с пандой Катюшей, которая поранила сотрудника зоопарка.

«Панда — это очень большое животное. Понятно, что Катюша пока маленькая. Но этот случай в Московском зоопарке говорит о том, что мимимишность, которую пропагандируют люди, не соответствует действительности. Животное поступает так, как считает нужным. Мнение, что, если ты будешь ласков с животным и оно ответит взаимностью, не всегда правдиво», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Запашный.

Ранее Эдгард Запашный выражал уверенность в том, что внесённый в Госдуму законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт, поскольку он является лишь пиаром.

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#животное
#вред
#мнение
#эдгард запашный
#люди
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Робокомплекс «Сила Сибири 1» будут использовать для установки пулемётов
18 апреля 2024, 19:21

Фото: Министерство обороны РФ

В подмосковном комплексе «Патриот» министру обороны РФ Сергею Шойгу представили новые образцы робототехнических транспортных платформ. Среди них был, в частности, наземный комплекс «Сила Сибири 1».
Универсальное роботизированное транспортное средство «Сила Сибири 1» может выступать в качестве платформы для установки пулеметов и автоматических гранатометов, передают «Известия». Кроме того, в санитарном варианте этот комплекс может быть использован для эвакуации с поля боя раненых солдат. Можно использовать платформу и для транспортировки грузов.

По сообщению министерства обороны РФ, уже в мае российские военные получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, разработанных отечественными специалистами. Эти модели будут предназначены для подвоза материальных средств.

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#военные
#комплекс
#солдат
#рф
#робот
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Сборная Подмосковья завоевала более 20 дипломов на школьной олимпиаде по физкультуре
18 апреля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Московской области завоевала 22 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.
«Дипломы призёров получили ребята из Электростали, Коломны, Ступина, Мытищ, Наро-Фоминска, Балашихи, Долгопрудного, Серпухова, и Люберец, а также Раменского и Дмитровского городских округов», — говорится в сообщении.
Заключительный этап олимпиады школьников по физкультуре проводился на базе Ульяновского государственного университета.

В министерстве отметили, что всего ученики из Подмосковья завоевали уже 294 диплома Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. Все они получат денежные премии. Сумма премии для победителя составляет 500 тысяч рублей, для призёра — 300 тысяч рублей, премия за выход в заключительный этап составляет 100 тысяч рублей.

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#олимпиада
#физкультура
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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В Пскове проведут форум, посвящённый цифровизации образования
18 апреля 2024, 18:26

Фото: iStock/anyaberkut

Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» будет проходить в Пскове 22-24 апреля, в работе форума примут участие педагоги, представители федеральной и региональных властей, руководители образовательных учреждений и представители IT-сферы, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.
«В рамках форума планируется обсудить развитие цифровых российских образовательных платформ для интеграции данных и их эффективного использования для развития каждого ученика, каждого региона и страны в целом», — говорится в сообщении.
Отмечается темой обсуждения также станет помощь цифровизации образования в ориентации этой сферы на экономические потребности страны и в целом создание более гибкой системы образования на основе управления данными.

Более подробная информация размещена на сайте форума.

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#форум
#цифровизация
#образование
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«Партия любителей пива»: Председатель Штаков рассказал о целях возрождения партии
Председатель ПЛП Штаков объяснил, какие идеи у пивной политической партии
18 апреля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Aliaksandr Buhayeu

В России возродят Партию любителей пива (ПЛП). Её организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России, сообщили в «Независимой газете». О создании «Партии Любителей Пива» впервые было объявлено 10 апреля 1994 года. На парламентских выборах 1995 года за неё проголосовали более 400 тысяч россиян, что не позволило политической структуре пройти в Госдуму. Сейчас известно, что партия рассчитывает принять участие в предстоящих выборах в 2025 году.
Председатель «Партии любителей пива» Дмитрий Штаков в беседе с «Радио 1» рассказал, почему партию ликвидировали в 1998 году и почему решили возродить сейчас.

«На самом деле ликвидировали её, потому что, по нашему мнению, был недостаточно удачный опыт её политического участия и деятельности в рамках выборов в Госдуму в 96-м году, и мы ощутили некий диссонанс между желанием участвовать в партийной жизни и желанием голосовать за партию как за политическую силу. Сейчас возрождается, потому что ситуация начинает быть очень схожей: в то время общество ощущало серьезную нехватку понятного, комфортного политического контента — пространства, в котором ты можешь участвовать в политической жизни в достаточно интересных формах и достаточно безопасно для себя и окружающих тебя людей. Мы сейчас ощущаем ту же самую потребность. Очень закомплексованы политические мероприятия и политические формы, которые на сегодняшний день предлагаются, которые не вызывают отклика. Все считают, что участие в политике небезопасное дело, и много, кто не хочет из-за этого участвовать в политической жизни. «Партия любителей пива» дает такую возможность», — поделился эксперт.
Также эксперт обратил внимание на девиз партии и объяснил, что объединяет всех её участников.

«Девизом партии всегда было «Мы любим пиво, но еще больше мы любим Россию». Нас объединяет то, что мы любим Россию, в связи с этим мы предлагаем пиво как некую альтернативу многим тем процессам и продуктам, которые на сегодняшний день предлагаются в использование. Например, если мы говорим, про ситуацию 1993 года, когда партия создавалась, мы чётко говорили, что в то время в России правила «Партия любителей водки», и «Партия любителей пива» была серьёзной альтернативой именно по подходу к жизни, к политике, к пространству, к времяпровождению. Сейчас мы не можем утверждать это, но на нынешний день все равно мягкости не хватает, которая предполагается, как мы считаем, в политике в том числе. Её очень не хватает в нашем обществе», — пояснил спикер.

Дмитрий Штаков рассказал, кто поддерживал и финансировал «пенную» политическую структуру в 90-е годы.

«В 90-е было разрешено членство в двух партиях, поэтому у нас много было известных людей: Сергей Николаевич Бабурин — политический деятель, учёный-юрист, Николай Федоров — президент Чувашии, Александр Порфирьевич Торшин, который был сотрудником аппарата Белого дома. Из финансовых поддерживающих это был Юрий Милюков, из депутатов многие были членами партии, много спортсменов, художников, поэтов, музыкантов, группа «Дюна», Иван Шаповалов — огромное количество людей участвовали в наших мероприятиях. Валдис Пельш и Алексей Кортнев первые выступления делали на наших партийных мероприятиях. В ближайшее время мы собираемся проводить восстановительный съезд партии, и там уже посмотрим, кто готов участвовать в возрождении», — сообщил собеседник.

По словам председателя «Партии любителей пива», никаких властных амбиций у их политического объединения — им достаточно того, чтобы у партии были сторонники, которые разделяют идею гимна Валерия Шаповалова: «Давай вместе пиво пить, давай будем все дружить».

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Офисы МособлЕИРЦ переходят на единый график работы
18 апреля 2024, 18:06

Фото: фотобанк МО/Александр Манзюк

Большинство клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра с 1 мая переходят на единый график работы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Офисы будут работать пять дней в неделю — со вторника по субботу. При этом со вторника по пятницу офисы будут открываться в 8:00, а закрываться в 19:00, а по субботам они будут открыты с 8:30 о 16:00. Перерывы на обед не предусматриваются. Воскресенье и понедельник будут выходными», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что получить консультацию специалистов МособлЕИРЦ, а также оплатить счета без комиссии можно удалённо — в личном кабинете на сайте расчётного центра или с помощью мобильного приложения «МособлЕИРЦ онлайн».

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#московская область
#подмосковье
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