Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Пик паводка в Орске прошёл. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что ситуация в городе остаётся сложной. Однако специалистами было зафиксировано снижение уровня воды в реке Урал. Это говорит о том, что в скором времени можно ожидать постепенное убывание воды из города.
Также он уточнил, что в разных районах города снижение уровня воды неравномерное. Так, в Старом городе вода ушла почти на метр, а в шестом микрорайоне пока на менее полуметра.
Ранее директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал причину её прорыва. По словам Сергея Комарова, во всём виноваты грызуны, которые прогрызли небольшие полости в конструкции, через которые и начала протекать вода.
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Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Также он уточнил, что в разных районах города снижение уровня воды неравномерное. Так, в Старом городе вода ушла почти на метр, а в шестом микрорайоне пока на менее полуметра.
Ранее директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал причину её прорыва. По словам Сергея Комарова, во всём виноваты грызуны, которые прогрызли небольшие полости в конструкции, через которые и начала протекать вода.
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Анастасия Чинкова