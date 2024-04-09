Корреспондент Микульскис рассказал о ситуации в Орске

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Корреспондент Царьграда Альгис Микульскис поделился, что ситуация в затопленном паводком Орске сейчас сложная, однако контролируемая.
По его словам, регион давно не видел стихийного бедствия подобного масштаба.
Тем временем доброволец, который вернулся в Орск со специальной военной операции на Украине, всячески помогает пострадавшим от паводка жителям.
Ранее сообщалось, что в Новотроицке Оренбургской области основали приют для животных, которые были спасены из затопленных домов Орска. Об этом сообщила местная волонтёр Юлия Корнева.
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Прорыв дамбы в оренбургском Орске
«Почти в черте города в реку Урал впадает река Сакмара. Она несёт огромные массы воды и льда. Лёд создаст подпор ниже Оренбурга, и уровень воды в областном центре повысится катастрофически. В Орске же ситуация по-прежнему сложная, но контролируемая. Уровень воды снижается, хотя и очень медленно», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Микульскис.
Тем временем доброволец, который вернулся в Орск со специальной военной операции на Украине, всячески помогает пострадавшим от паводка жителям.
«Несколько раз в день вожу людей с одного конца города в другой, так как автобусы все полные и долго ждать. У меня четыре места в авто и багажник», — поделился в беседе с RT Микульскис.
Ранее сообщалось, что в Новотроицке Оренбургской области основали приют для животных, которые были спасены из затопленных домов Орска. Об этом сообщила местная волонтёр Юлия Корнева.
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Мелисса Тимофеева