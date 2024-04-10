Уровень воды реки Урал поднялся до рекордной отметки за всю историю

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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Денис Паслер заявил, что Оренбург находится на пике паводка. В то же время в Орске наблюдается отступление воды, которое продолжится в четверг, 11 апреля.
Кроме того, МЧС сообщило о формировании группировок в пострадавших регионах, где спасатели работают на самых опасных участках и оказывают помощь населению.
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Александр Климов