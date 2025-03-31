Адвокат Кокорина и Мамаева подаст в суд на московский батутный центр из-за травмы полового органа сына

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Адвокат Умалат Сайгитов, известный по делам футболистов Кокорина и Мамаева, хочет подать в суд на московский батутный центр «Небо» после того, как его 9-летний сын получил травму полового органа во время празднования дня рождения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ТРЦ «Филион». В батутной зоне сын Сайгитова неудачно приземлился на жесткую сетку и сильно ударился. В области паха у мальчика диагностировали гематомы и кровоподтеки.
По словам адвоката, конструкция, на которую упал ребенок, изготовлена из брезента, тогда как по нормам она должна быть выполнена из амортизирующей резины. Сайгитов уже подал обращения в прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.
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По словам адвоката, конструкция, на которую упал ребенок, изготовлена из брезента, тогда как по нормам она должна быть выполнена из амортизирующей резины. Сайгитов уже подал обращения в прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.
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Екатерина Коршунова