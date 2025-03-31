В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью

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В России не обнаружено новых вирусов или их значимых мутаций, сообщила РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о случаях заболевания с резким ухудшением состояния — от легкого недомогания до невозможности встать с постели при температуре до 39°C. Роспотребнадзор сразу взял ситуацию под контроль, подтвердив мониторинг сообщений о новом вирусе.
В ночь с 30 на 31 марта также сообщалось, что вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рекомендовал гражданам РФ использовать маски в связи с распространением нового вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.
На прошлой неделе зафиксировано три тысячи случаев COVID-19, что на 20,2 процента ниже, чем неделей ранее. Заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже сократилась на 10,8 процента, добавили в Роспотребнадзоре.
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В ночь с 30 на 31 марта также сообщалось, что вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рекомендовал гражданам РФ использовать маски в связи с распространением нового вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.
«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — заключили в ведомстве.Сейчас в стране стабильная ситуация с респираторными инфекциями, включая ОРВИ, грипп и COVID-19, а уровень заболеваемости падает.
На прошлой неделе зафиксировано три тысячи случаев COVID-19, что на 20,2 процента ниже, чем неделей ранее. Заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже сократилась на 10,8 процента, добавили в Роспотребнадзоре.
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Мария Моисеева