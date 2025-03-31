Россиян предупредили о хитых аферах со сбором средств для неизлечимо больных

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Мошенники в России стали использовать схему сбора средств на «лечение» неизлечимо больных пациентов. Она позволяем им проводить аферы, которые практически невозможно доказать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.
Злоумышленники запускают массовые кампании с эмоциональными призывами, собирая деньги на терапию в клиниках, якобы готовых взяться за сложные случаи. После сбора средств пациент, изначально обреченный на летальный исход, умирает.
Часть денег возвращается из лечебной клиники на счет фонда под предлогом незавершенного лечения. Эти средства становятся «чистыми» для вывода мошенниками.
Правоохранители отмечают, что организаторы кампаний исчезают из соцсетей. Отсутствие доказательств причастности к хищениям усложняет привлечение к ответственности.
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Часть денег возвращается из лечебной клиники на счет фонда под предлогом незавершенного лечения. Эти средства становятся «чистыми» для вывода мошенниками.
Правоохранители отмечают, что организаторы кампаний исчезают из соцсетей. Отсутствие доказательств причастности к хищениям усложняет привлечение к ответственности.
«Те, кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги. Эта схема остаётся практически недоказуемой», — пояснили в ведомстве.Читайте также:
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Мария Моисеева