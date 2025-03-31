Россиянам дали совет по защите организма на фоне появления нового вируса

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Россиянам рекомендовано вновь использовать маски в связи с распространением нового вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в интервью изданию «Аргументы и факты».
Профессор подчеркнул, что неизвестная природа возбудителя требует усиления мер профилактики: избегать скоплений людей, минимизировать выходы из дома и строго соблюдать гигиену.
Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, подтвердив мониторинг сообщений о новом вирусе.
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«Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным», — посоветовал он.Ранее Telegram-канал Shot сообщил о случаях заболевания с резким ухудшением состояния — от легкого недомогания до невозможности встать с постели при температуре до 39°C.
Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, подтвердив мониторинг сообщений о новом вирусе.
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Мария Моисеева