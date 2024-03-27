Адвокат Квартальнова заявила о праве душиться тестером в парфюмерном

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Адвокат Евгения Квартальнова заявила, что граждане имеют полное право душиться тестером парфюмов в специализированных магазинах.
Она добавила, что при этом, не допускается забирать с собой полный флакон духов.
Ранее заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявлял, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.
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«Надушился бумажными тестерами и пробниками в магазине и попал под статью — за это не наказывают, тестеры можно забрать с собой. Другое дело, если вы решите прихватить с собой тестер. Если цена за него в закупке превышает 1 тыс. рублей, но не выходит за пределы 2,5 тыс. рублей, то такое хищение будет считаться административным правонарушением», — пояснила в беседе с NEWS.ru Квартальнова.
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Мелисса Тимофеева