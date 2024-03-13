Юрист Захаренкова заявила о незаконности штрафов на работе

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Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова заявила, что работодатель не имеет права по закону штрафовать сотрудника.
«Что бы сотрудник ни сделал: опоздал, не пришел, неправильно выполнил поручение, руководство ни в коем случае никогда не имеет права его штрафовать», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Захаренкова.
Она отметила, что в качестве дисциплинарного наказания за опоздания, нарушения, невыполнение заданий к работнику могут применяться замечание, выговор или увольнение. За наказания рублём суд может оштрафовать самого работодателя, добавила эксперт.
«Из-за того, что темпы и объемы строительства растут, в цифрах 15-20% надо прибавить, это порядка 30-40 тыс. человек. Дефицит у нас в специалистах, проводящих отделочные работы, так как требования к качеству внутренних пространств растут. Дефицит у нас специалистов, задействованных в инженерных системах», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева.
Ранее Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы.
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Мелисса Тимофеева