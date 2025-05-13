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Адвокат Лебедева намерен обжаловать решение суда по иску Мизулиной

Артемий Лебедев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артемий Лебедев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева Калой Ахильгов заявил о намерении обжаловать решение Лефортовского суда Москвы по иску, поданному главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной против него. Об этом пишет ТАСС.
Юрист подчеркнул, что он вместе с подзащитным не согласен с решением инстанции о возложении компенсации на Лебедева.

Ранее в этот день стало известно, что суд частично удовлетворил иск Мизулиной против дизайнера Лебедева и блогера-иноагента Юрия Дудя* по делу о защите чести и достоинства.

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*признан Минюстом России иноагентом
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#россия
Психолог назвала упражнение, которое поможет почувствовать самого себя
Психолог Сальникова: люди перестали чувствовать простые вещи
13 мая 2025, 12:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

В бесконечной гонке за достижением результата важно не забывать об отдыхе, иначе, по словам специалистов, это может привести к серьезным нарушениям в организме.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, каким должен быть качественный отдых.

«Под словом "отдыхать" мы имеем в виду не только выезд на море, в отель, но и мини-отдых. Это, прежде всего, смена вида деятельности. Нужно чередовать физические и умственные нагрузки, менять вещи на своем рабочем столе, маршруты в поездках, привычки. Это будет обновлять ваше сознание», — сказала эксперт.

Также, по словам психолога, нужно в жизнь вводить мини-вещи, которые позволят не чувствовать себя в дне сурка.

«Многие взрослые люди совершенно не знают, как они себя ощущают. Очень многие забыли себя без болей в мышцах, без мыслей», — отметила она.

Дарья Сальникова рассказала, что нужно быть чувствительнее к себе самому — например, утром стоит уделить себе несколько минут — ощутить, какие звуки слышат ваши уши, какие запахи летают в воздухе, какие первые мысли приходят в голову.

«Такое упражнение помогает прислушаться к своим ощущениям, к своему организму», — посоветовала специалист.

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#любовь
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Столичный суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь Мизулиной
13 мая 2025, 11:49

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и обязал вырезать рассматриваемые фрагменты из видеороликов на всех платформах, где они представлены.

При этом суд отказался от взыскания 10 миллионов рублей с дизайнера и блогера по иску общественницы.

Напомним, что 1 августа прошлого года на YouTube-канале Дудя* вышло интервью с Лебедевым, который подверг критике Лигу безопасного интернета и её руководителя. Тогда Мизулина заявила, что подаст в суд на блогера и его гостя. Позже Лебедев принёс извинения за свои слова, но подчеркнул, что продолжит выступать против деятельности общественницы.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#суд
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#дизайнеры
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Психолог рассказала, как справиться с хронической усталостью
Психолог Сальникова: чтобы вылечить хроническую усталость надо менять режим
13 мая 2025, 11:19

Фото: iStock/nikkimeel

Современный мир движется на больших скоростях, и зачастую люди в погоне за своими целями забывают о своем ментальном здоровье — их настигает хроническая усталость — признанное медицинским сообществом накопленное заболевание.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что хроническая усталость — это недуг, к которому следует относиться серьезно.

Психолог дала несколько советов, как справиться с хронической усталостью.

  1. Отнестись к этому как к заболеванию — дать себе время на выздоровление.
  2. Поменять свой режим дня — начать делать что-то по-другому, то есть начать думать иначе. Очень сложно изменить свой мозг, когда 30−40−50 лет вы думали по одному, а сейчас пытаетесь перестроить. Это сначала вызовет дополнительный стресс.
  3. Прибегнуть к помощи — это нередко медикаментозная помощь, разговор по специалистами, поддержка родственников и друзей. Не бойтесь просить помощи.
  4. Не ожидать от себя быстрых результатов — быстрый результат всегда краткосрочный. Чтобы достигнуть долгосрочный результат, нужно принять, что будут падения, провалы состояния. Именно этот прогресс — показатель того, что вы движетесь, не стоите на месте.
По словам Сальниковой, чтобы заниматься профилактикой состояния хронической усталости, очень важно отдыхать, то есть менять свою привычную деятельность и чередовать физические и умственные нагрузки.

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#психология
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Сын народной артистки России Екатерины Шавриной скончался в колонии
13 мая 2025, 09:00

Фото: iStock/Boris Ipatov

Во вторник утром стало известно о смерти сына певицы Екатерины Шавриной. 62-летнего Григория не стало в колонии, в которой он находился с прошлого года.
Причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем. В колонии его доставили в медучреждение, но врачам не удалось спасти наследника артистки.

Как сообщает источник StarHit, Григорий скончался ещё в минувшее воскресенье.

Сын народной артистки России, создатель мужской одежды Григорий Шаврин был задержан в прошлом году в Троицке. При себе у него были наркотические вещества. В результате, суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-6 во Владимирской области.

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Эксперт назвала самый выгодный для отпуск месяц лета
Эксперт Санина: самым выгодным месяцем для отпуска летом является июль
13 мая 2025, 06:02

Фото: iStock/sandsun

По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, самым выгодным месяцем для отпуска летом является июль. Об этом эксперт рассказала в беседе с RT.
«Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — заявила агентству эксперт.

Как объяснила Санина, выгодность месяца определяется количеством в нем рабочих дней. Чем их меньше, тем выгоднее работнику брать отпуск. При этом согласно закону, число выходных и рабочих дней не влияет на заработную плату сотрудника, у которого есть оклад.

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