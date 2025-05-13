Адвокат Лебедева намерен обжаловать решение суда по иску Мизулиной

Артемий Лебедев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Адвокат российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева Калой Ахильгов заявил о намерении обжаловать решение Лефортовского суда Москвы по иску, поданному главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной против него. Об этом пишет ТАСС.
Юрист подчеркнул, что он вместе с подзащитным не согласен с решением инстанции о возложении компенсации на Лебедева.
Ранее в этот день стало известно, что суд частично удовлетворил иск Мизулиной против дизайнера Лебедева и блогера-иноагента Юрия Дудя* по делу о защите чести и достоинства.
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*признан Минюстом России иноагентом
Ранее в этот день стало известно, что суд частично удовлетворил иск Мизулиной против дизайнера Лебедева и блогера-иноагента Юрия Дудя* по делу о защите чести и достоинства.
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*признан Минюстом России иноагентом
Анастасия Чинкова