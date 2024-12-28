Дудю* грозит два года колонии за нарушение закона об иноагентах

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Блогеру Юрию Дудю* грозит уголовное дело и два года лишения свободы за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.
«Дудю* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.
Юрий Дудь* уже был оштрафован на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях. Также блогера обязали выплатить государству 120 тысяч за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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*Юрий Дудь включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Иван Мусатов