Мизулина выложила язвительный пост после победы над Дудем* и Лебедевым: «Девочек обижать нельзя»

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)
Лефортовский суд Москвы вынес решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву. Там сочли видео, которые распространяли журналист и дизайнер, порочащими честь и репутацию общественного деятеля.
Своим успехом Екатерина Мизулина поделилась в Телеграм-канале. Возлюбленная певца SHAMAN отметила, что Юрий Дудь* и Артемий Лебедев должны удалить ролики, в которых они затрагивают ее честь и деловую репутацию главы Лиги безопасного интернета.
Помимо прочего, у Мизулиной получилось взыскать с дизайнера и журналиста 300 и 200 тысяч соответственно — в качестве компенсации морального вреда. Средства пойдут на нужды спецоперации, уточнила Екатерина.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Помимо прочего, у Мизулиной получилось взыскать с дизайнера и журналиста 300 и 200 тысяч соответственно — в качестве компенсации морального вреда. Средства пойдут на нужды спецоперации, уточнила Екатерина.
«Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — обратила внимание возлюбленная SHAMAN'а.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Ольга Енгалычева